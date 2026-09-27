Περισσότεροι από 90.000 άνθρωποι γέμισαν το ΟΑΚΑ για τη sold-out συναυλία της Άννας Βίσση, σε μια βραδιά που συνδύασε τη μεγάλη κλίμακα μιας διεθνούς παραγωγής με τις πιο προσωπικές στιγμές της πορείας της.

Παρά τη βροχή που προηγήθηκε και συνεχίστηκε κατά διαστήματα, οι κερκίδες και η αρένα του Ολυμπιακού Σταδίου παρέμειναν γεμάτες. Στο κέντρο βρισκόταν η εντυπωσιακή σκηνή 360 μοιρών, σχεδιασμένη ώστε η συναυλία να αναπτύσσεται προς κάθε πλευρά του σταδίου, ενώ τα φωτεινά βραχιολάκια των θεατών άλλαζαν χρώματα ακολουθώντας το πρόγραμμα.

Μια είσοδος από τον ουρανό

Το pre-show ανέλαβε ο DJ και παραγωγός Argy, πριν η Άννα Βίσση εμφανιστεί λίγο μετά τις 21:00 μέσα σε έναν φωτισμένο αιωρούμενο κύκλο. Το πρώτο τραγούδι της βραδιάς ήταν το «Αιγαίο», δίνοντας από την αρχή το μήνυμα ότι η συναυλία δεν θα στηριζόταν αποκλειστικά στη νοσταλγία και στις παλιότερες επιτυχίες της.

«Απόψε δεν ήρθατε εσείς στη συναυλία μου, ήρθα εγώ στη συναυλία σας», είπε απευθυνόμενη στο κοινό, περιγράφοντας ουσιαστικά τη σχέση που διαμορφώθηκε στη συνέχεια. Σε πολλά σημεία, οι δεκάδες χιλιάδες θεατές δεν παρακολουθούσαν απλώς, αλλά αναλάμβαναν οι ίδιοι το τραγούδι.

Στο πρόγραμμα ακούστηκαν κομμάτια από διαφορετικές περιόδους της διαδρομής της, ανάμεσά τους τα «Έμπνευση», «Όσο έχω φωνή», «Ψυχεδέλεια», «Τρένο», «Κραυγή» και «Έχω πεθάνει για σένα».

Η Άννα Βίσση συνάντησε την «Αννούλα»

Μία από τις πιο ιδιαίτερες στιγμές της συναυλίας ήταν η συνομιλία της Άννας Βίσση με τη νεότερη εκδοχή του εαυτού της, η οποία δημιουργήθηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.

Στις οθόνες εμφανίστηκε η έφηβη «Αννούλα», όπως είχε καταγραφεί σε ασπρόμαυρες εικόνες από παλιά εμφάνισή της στο ΡΙΚ, να τραγουδά και να παίζει πιάνο. «2026 και ακόμη τραγουδάς;» τη ρώτησε, σε έναν διάλογο που κινήθηκε ανάμεσα στη συγκίνηση και το χιούμορ.

Ακολούθησε μια αναδρομή σε διαφορετικές περιόδους της καριέρας της, με φωτογραφίες να εναλλάσσονται στις μεγάλες οθόνες, ενώ η ίδια ερμήνευε το «Ξανά».

Η Orianthi έφερε το rock στοιχείο στο ΟΑΚΑ

Επίτιμη καλεσμένη της βραδιάς ήταν η Ελληνοαυστραλή κιθαρίστρια Orianthi, γνωστή διεθνώς από τις συνεργασίες της με καλλιτέχνες όπως ο Michael Jackson και ο Alice Cooper.

Η Orianthi ανέβηκε στη σκηνή με την ηλεκτρική κιθάρα της και έδωσε έναν διαφορετικό, περισσότερο rock τόνο στη συναυλία. Παρουσίασε το «Whole Lotta Love» των Led Zeppelin και στη συνέχεια συνόδευσε την Άννα Βίσση στο «Στην πυρά».

«Είμαι πολύ χαρούμενη που είναι μαζί μας, γιατί είναι γυναίκα και ροκού», είπε η Βίσση παρουσιάζοντάς την στο κοινό.

Η αφιέρωση στον Γιώργο Μαζωνάκη

Η πιο φορτισμένη συναισθηματικά στιγμή της βραδιάς ήρθε όταν η Άννα Βίσση μίλησε για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Με τη φωτογραφία του να προβάλλεται στις οθόνες, κάλεσε το ΟΑΚΑ να τραγουδήσει το «Σάββατο» μόνο με τη συνοδεία πιάνου, λέγοντας πως «τα Σάββατα του ανήκουν». Περισσότεροι από 90.000 άνθρωποι ενώθηκαν τότε σε μία φωνή.

Αμέσως μετά, η Βίσση τού αφιέρωσε το «Τρένο», ένα δικό της τραγούδι που, όπως αποκάλυψε, τον είχε δει να ερμηνεύει και να συγκινείται.

Οι καταγγελίες στην είσοδο της αρένας

Η μεγάλη προσέλευση δημιούργησε, πάντως, και σοβαρά προβλήματα. Σύμφωνα με καταγγελίες θεατών και βίντεο που δημοσιεύτηκαν κατά τη διάρκεια της συναυλίας, κάτοχοι εισιτηρίων για την αρένα παρέμεναν εγκλωβισμένοι σε σημείο εισόδου ακόμη και μετά την έναρξη του προγράμματος, φωνάζοντας «αίσχος» και «ντροπή».

Μέχρι στιγμής δεν έχει δημοσιοποιηθεί επίσημη τοποθέτηση της διοργάνωσης για τα περιστατικά αυτά και επομένως δεν μπορεί να προσδιοριστεί με βεβαιότητα η έκταση ή η αιτία του προβλήματος.

Η εικόνα που μένει από τη βραδιά είναι, τελικά, αυτή ενός ολόκληρου σταδίου που τραγούδησε μαζί με την Άννα Βίσση μέχρι τα μεσάνυχτα. Το ΟΑΚΑ δεν λειτούργησε απλώς ως εντυπωσιακό σκηνικό, αλλά ως μια τεράστια χορωδία ανθρώπων διαφορετικών γενεών, που γνώριζαν τις λέξεις πριν ακόμη ακουστεί η επόμενη νότα.