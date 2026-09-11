Η Κόρα Καρβούνη περνά για πρώτη φορά στη σκηνοθεσία και παρουσιάζει στο Θέατρο Θησείον τη σύγχρονη γαλλική κωμωδία «Χώρισε με ΑΕ και ΣΙΑ» του Tristan Petitgirard, με τους Μιχάλη Συριοπούλο, Βάσω Καβαλλιεράτου και Στάθη Κόικα. Το έργο μετατρέπει έναν χωρισμό σε …υπηρεσία κατ’ οίκον και στήνει μια κωμωδία σχέσεων γύρω από την αδυναμία να ειπωθεί η αλήθεια όταν μια σχέση φτάνει στο τέλος της.

Ο Ερίκ έχει δημιουργήσει μια παράξενη αλλά απολύτως οργανωμένη επιχείρηση: αναλαμβάνει να πηγαίνει στα σπίτια ανθρώπων που δεν βρίσκουν το θάρρος να πουν «τελειώσαμε» και να ανακοινώνει εκείνος τον χωρισμό εκ μέρους τους. Με ευγένεια, επαγγελματισμό και την απαραίτητη απόσταση, μετατρέπει το τέλος μιας σχέσης σε παρεχόμενη υπηρεσία.

Όλα όμως ανατρέπονται όταν μια νέα ανάθεση τον φέρνει μπροστά στη Γκαέλ, τη γυναίκα που κάποτε τον εγκατέλειψε χωρίς εξηγήσεις. Δίπλα της βρίσκεται ο Αγάθωνας, ο σημερινός σύντροφός της, ο οποίος έχει ήδη μετανιώσει για την παραγγελία του χωρισμού. Η δουλειά ακυρώνεται, το παρελθόν επιστρέφει και οι ρόλοι αρχίζουν να αλλάζουν συνεχώς.

Η παράσταση βασίζεται στο γαλλικό «Rupture à domicile», έργο που έφερε τον Petitgirard στις υποψηφιότητες των Molières το 2015 στην κατηγορία του καλύτερου γαλλόφωνου συγγραφέα. Στην ελληνική εκδοχή, η κωμωδία συναντά τρεις ηθοποιούς με διαφορετική σκηνική ενέργεια, σε μια ιστορία για την ανάγκη να αγαπηθεί κανείς, τον φόβο της απόρριψης και τη δυσκολία να πει την αλήθεια.

Τη μετάφραση υπογράφει ο Αντώνης Γαλέος, τη μουσική ο Φοίβος Δεληβοριάς, τα σκηνικά και τους φωτισμούς η Ζωή Μολυβδά Φαμέλη και τη χορογραφία η Φαίδρα Σούτου.

Πρεμιέρα: Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2026

Ημέρες & Ώρες παραστάσεων:

Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 21:00

Κυριακή στις 20:00

Θέατρο Θησείον

Τουρναβίτου 7, Αθήνα

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