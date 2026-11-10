Ο Δημήτρης Κοργιαλάς παρουσιάζει το «Βερολίνο», σε δική του μουσική και στίχους του Θάνου Παπανικολάου. Το τραγούδι φέρνει ξανά μαζί δύο δημιουργούς με κοινό δισκογραφικό παρελθόν.

Μια αγάπη που υψώνει τείχη

Στους στίχους, το Βερολίνο γίνεται η εικόνα μιας αγάπης που υψώνει τείχη και κρατά τον άλλο σε απόσταση. Απέναντι σε αυτά τα εμπόδια, η φωνή του τραγουδιού επιμένει να φτάσει αυτή την αγάπη ως το τέρμα, «μέχρι να στάξει αίμα»!

Η σκληρή αυτή εικόνα δίνει στην ερωτική εξομολόγηση την ένταση μιας αναμέτρησης: η επιθυμία παραμένει, ακόμη κι όταν η προσέγγιση πονά. Ο τίτλος συνδέει έτσι την απόσταση ανάμεσα σε δύο ανθρώπους με το σύμβολο μιας διαιρεμένης πόλης.

Μια συνεργασία που έχει τη δική της ιστορία

Ο Παπανικολάου είχε υπογράψει στίχους και για το album «Τα κουτιά είναι κουφά». Μιλώντας στο MusicCorner και στην Αγγελική Μακρή πριν πολλά χρόνια, τον Μάρτιο του 2008, ο Κοργιαλάς είχε περιγράψει τη συνεργασία τους με τα εξής λόγια: «Συνεργάστηκα με έναν πολύ αγαπημένο μου φίλο».

Στην ίδια συνέντευξη εξηγούσε ότι βασικό τους κριτήριο ήταν να φτιάξουν μια δουλειά που να ευχαριστεί πρώτα τους ίδιους. «Ήμασταν πολύ χαρούμενοι όταν γράφαμε το δίσκο», είχε πει τότε, αναφερόμενος στη δημιουργία εκείνου του album. Στο «Βερολίνο», η μουσική του Κοργιαλά συναντά και πάλι τον λόγο του Παπανικολάου.