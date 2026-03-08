Η Σουηδία ολοκλήρωσε τη διαδικασία επιλογής της για τον διαγωνισμό της Eurovision, με τη Felicia Eriksson να κερδίζει τον μεγάλο τελικό του Melodifestivalen και να εξασφαλίζει το εισιτήριο για τη Βιέννη με το τραγούδι «My System».

Ο τελικός πραγματοποιήθηκε μετά από εβδομάδες ημιτελικών και προκριματικών γύρων, με το αποτέλεσμα να διαμορφώνεται από τον συνδυασμό διεθνών επιτροπών και τηλεψηφοφορίας, την καθιερωμένη διαδικασία που χρησιμοποιεί η SVT για την επιλογή της συμμετοχής της χώρας.

Η Felicia Eriksson ανήκει στη νέα γενιά Σουηδών pop καλλιτεχνών και κατάφερε να ξεχωρίσει στον φετινό διαγωνισμό με μια δυναμική σκηνική παρουσία και μια σύγχρονη ποπ πρόταση.

Η νίκη της στο Melodifestivalen θεωρείται σημαντικό βήμα στην καριέρα της, καθώς η συγκεκριμένη διοργάνωση αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή τηλεοπτικά μουσικά γεγονότα στη Σουηδία και βασική πλατφόρμα για την ανάδειξη νέων καλλιτεχνών.

Με το «My System», η Σουηδία θα επιχειρήσει να συνεχίσει την παράδοση των δυνατών pop συμμετοχών στη Eurovision. Το τραγούδι κέρδισε την προτίμηση του κοινού και των επιτροπών στον τελικό του Melodifestivalen, εξασφαλίζοντας την πρώτη θέση και το δικαίωμα να εκπροσωπήσει τη χώρα στον διαγωνισμό.

Η Σουηδία θεωρείται παραδοσιακά μία από τις πιο επιτυχημένες χώρες στην ιστορία της Eurovision, με πολλές νίκες και σταθερά υψηλές θέσεις τα τελευταία χρόνια.

Η συμμετοχή θα παρουσιαστεί στον δεύτερο ημιτελικό της Eurovision 2026, με στόχο την πρόκριση στον μεγάλο τελικό της 16ης Μαΐου στη Βιέννη.

