Η Φωτεινή Δάρρα παρουσιάζει το νέο της τραγούδι με τίτλο «Δύο Σιωπές», μια ατμοσφαιρική μπαλάντα που σηματοδοτεί μια νέα δημιουργική περίοδο στην πορεία της.

Με τη γνωστή ερμηνευτική της ευαισθησία, η Φωτεινή Δάρρα επιστρέφει με ένα τραγούδι χαμηλών τόνων αλλά έντονου συναισθήματος, όπου η σιωπή γίνεται κεντρικό εκφραστικό στοιχείο. Το «Δύο Σιωπές» μιλά για όσα συχνά δεν λέγονται, για την αγάπη, την απώλεια και τη δύναμη που μπορούν να έχουν οι λέξεις όταν τελικά μένουν ανείπωτες.

Τη μουσική υπογράφει ο Νικόλας Μαυρέσης και τους στίχους ο Νίκος Μωραΐτης, σε μια συνεργασία που δίνει χώρο στη φωνή και στην εσωτερικότητα της ερμηνείας. Παραγωγός και εμπνευστής αυτής της νέας δημιουργικής διαδρομής είναι ο Γιώργος Κυβέλλος, ενώ τη μουσική παραγωγή και την ενορχήστρωση υπογράφει ο Chris Soumka.

Το τραγούδι συνοδεύεται και από music video, σε σύλληψη και καλλιτεχνική διεύθυνση του Πάρι Μέξη και σκηνοθεσία του Άλεξ Κωνσταντινίδη. Η εικόνα κινείται σε μια ονειρική, σχεδόν κινηματογραφική ατμόσφαιρα, ακολουθώντας μια γυναίκα σε χώρους που μοιάζουν περισσότερο με μνήμες ή εσωτερικές διαδρομές παρά με μια γραμμική αφήγηση.

Το «Δύο Σιωπές» αποτελεί και την πρώτη επίσημη κυκλοφορία της Rhea Productions, μιας νέας δημιουργικής πλατφόρμας που κάνει την είσοδό της στον χώρο της δισκογραφίας.

Με αυτή την κυκλοφορία, η Φωτεινή Δάρρα δείχνει να αναζητά έναν πιο σύγχρονο, λιτό και ατμοσφαιρικό τρόπο έκφρασης, χωρίς να απομακρύνεται από το στοιχείο που χαρακτηρίζει σταθερά την πορεία της: την ερμηνεία που στηρίζεται στο συναίσθημα και στη λεπτομέρεια.

Κι αν δεν υπήρχες

θα σε είχα

Κι αν δεν υπήρχες

θα σε έβρισκα

Μόνο δυο χέρια

κι ένα σώμα

κι ένα στόμα

να φιλώ

Μη μιλάς

κι εγώ δε θα μιλώ

θα ‘μαστε δύο σιωπές

μες στο χειμώνα

Μη μιλάς

κι εγώ δε θα μιλώ

για έναν αιώνα

για έναν αιώνα

Και θα είναι καλά

Και θα είναι ωραία

Και οι δύο μας σιωπές

θα ‘ναι, μάτια μου, πιο δυνατές

απ’ τις λέξεις του κόσμου

απ’ τις λέξεις του κόσμου

Θα ‘ναι πιο δυνατές

από όλου του κόσμου

τις φωνές

Τώρα σε πλένω

σε βαφτίζω

και σ’ ονομάζω

την αγάπη μου

Σ’ έχω για τώρα

και για πάντα

και για όσο

σ’ αγαπώ