Η «Πιο υπέροχη χειρότερη του κόσμου» της Φωτεινής Αθερίδου επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Ιλίσια-Βολανάκης, σε σκηνοθεσία του Προμηθέα Αλειφερόπουλου. Η υπαρξιακή κωμωδία, που ξεχώρισε την προηγούμενη σεζόν, συνεχίζει με την ίδια βασική ομάδα και με τη Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη στον κεντρικό ρόλο της Αγάπης.

Η Αγάπη προσπαθεί να βρει ισορροπία μέσα σε δουλειές που στραβώνουν, σχέσεις που μπερδεύονται και ένα μυαλό που δεν σταματά ποτέ. Γονείς, φίλοι, έρωτες, ψυχολόγοι και θεραπευτές περνούν από τη ζωή της με καταιγιστικό ρυθμό, μέχρι που το άγχος, οι εμμονές και οι φόβοι την οδηγούν στην Εντατική.

Η παράσταση χτίζει έναν κόσμο αναγνωρίσιμο και ταυτόχρονα παραμορφωμένο από την υπερένταση της καθημερινότητας. Οι σκέψεις, οι κρίσεις, οι συγκρίσεις, οι ερωτικές απογοητεύσεις και οι μικρές προσωπικές καταστροφές γίνονται υλικό για μια κωμωδία που κινείται ανάμεσα στην εξομολόγηση, τον αυτοσαρκασμό και την τρυφερότητα.

Στη σκηνή, η Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη υποδύεται την Αγάπη, ενώ ο Μιχάλης Τιτόπουλος και η Φωτεινή Αθερίδου αλλάζουν πρόσωπα και ρόλους γύρω της, δημιουργώντας τον κόσμο που την πιέζει, την μπερδεύει αλλά τελικά και τη διαμορφώνει. Η μουσική που έγραψαν οι Σκιαδαρέσες λειτουργεί ως ακόμη ένα κομμάτι της εσωτερικής της φωνής.

Συντελεστές:

Κείμενο: Φωτεινή Αθερίδου

Σκηνοθεσία: Προμηθέας Αλειφερόπουλος

Μουσική: Σκιαδαρέσες

Σκηνικά – φωτισμοί: Ζωή Μολυβδά-Φαμέλη

Κοστούμια: Ηλένια Δουλαδίρη

Βοηθός σκηνοθέτη: Σεμέλη Δημητρακοπούλου

Παίζουν: Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη, Μιχάλης Τιτόπουλος, Φωτεινή Αθερίδου

Πρεμιέρα: 5 Οκτωβρίου 2026

Ημέρες και ώρες παραστάσεων:

Δευτέρα στις 21:00

Τρίτη στις 21:00

Διάρκεια: 80 λεπτά

Θέατρο Ιλίσια-Βολανάκης

Παπαδιαμαντοπούλου 4, Αθήνα

Τιμές εισιτηρίων: 22€ – 18€ μειωμένο

Προπώληση: more.com