Η Ιουλία Καραπατάκη, ταξιδεύει για πρώτη φορά με την μπάντα και τα τραγούδια της σε 5 πόλεις της Ευρώπης: Βερολίνο, Λουξεμβούργο, Ντύσελντορφ, Άμστερνταμ, Λονδίνο. Ένα μουσικό ταξίδι σε χώρους που φιλοξενούν σημαντικά live, σε χώρες που αναμένεται να συναντήσει τους πολυάριθμους θαυμαστές της. Με τη μαγευτική φωνή της, το χαρακτηριστικό χαμόγελό της και με πολλά αγαπημένα τραγούδια από το πλούσιο ρεπερτόριο της ελληνικής μουσικής σκηνής, που θα μοιραστεί με ακόμα μεγαλύτερο κοινό.

Μετά από ένα γεμάτο καλοκαίρι με πολλές προσωπικές συναυλίες και μια μεγάλη περιοδεία δίπλα στον Σωκράτη Μάλαμα, έρχεται ένα ταξίδι εκτός συνόρων που θα φέρει κοντά, σαν μια παρέα, όχι μόνο τους Έλληνες ομογενείς αλλά και όλο το μουσικόφιλο κοινό.

Γιατί κάθε φορά που η Ιουλία βγαίνει στη σκηνή, όλοι όσοι την ακούν γίνονται ένα!

Μαζί της:

Κιθάρες, μπουζούκι, φωνή: Άγης Παπαπαναγιώτου

Βιολί, τρομπέτα, φωνή: Καλογιάννης Βεράνης

Πλήκτρα: Στέλιος Φραγκούς

Κοντραμπάσο: Μιχάλης Δάρμας

Τύμπανα: Κώστας Σπυράτος

Γκάιντα, κλαρίνο: Χρήστος Αναστασιάδης

Ηχοληψία: Μανώλης Κουταλίδης – Βασίλης Φαλάρας

