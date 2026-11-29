Οι χριστουγεννιάτικες μελωδίες μάς έχουν συνηθίσει σε οικογενειακές συγκεντρώσεις, αγαπημένα πρόσωπα που επιστρέφουν στο σπίτι και ευχές για ευτυχισμένες γιορτές. Ο James Blunt, ωστόσο, αποφάσισε να αφηγηθεί μια διαφορετική ιστορία. Στο νέο του single «Another Year», τα Χριστούγεννα γίνονται το σκηνικό ενός δύσκολου οικογενειακού αποχαιρετισμού.

Πρόκειται για μια μελαγχολική μπαλάντα, με το πιάνο σε πρωταγωνιστικό ρόλο και την αναγνωρίσιμη φωνή του Βρετανού τραγουδοποιού να μεταφέρει τη συναισθηματική ένταση της ιστορίας. Ο ίδιος συμμετέχει στη σύνθεση και την παραγωγή, παραμένοντας πιστός στην αφηγηματική πλευρά της μουσικής του που έχουμε γνωρίσει μέσα από τραγούδια όπως τα «Goodbye My Lover» και «Monsters».

Η ιστορία του «Another Year» αφορά έναν πατέρα που εξηγεί στα παιδιά του ότι δεν θα επιστρέψει στο σπίτι για τα Χριστούγεννα, καθώς πρόκειται να χωρίσει με τη μητέρα τους. Η γιορτινή περίοδος, που συνήθως ταυτίζεται με την οικογενειακή θαλπωρή, αποκτά εδώ μια πικρή διάσταση.

Ο James Blunt εξήγησε ότι τα Χριστούγεννα μπορεί να αποτελούν μια ευτυχισμένη περίοδο για πολλούς ανθρώπους, αλλά για άλλους είναι η εποχή που αισθάνονται εντονότερα την απουσία εκείνων που έχουν χάσει ή δεν μπορούν να βρίσκονται κοντά τους. Και βέβαια, με το χαρακτηριστικό του βρετανικό χιούμορ, δεν παρέλειψε να αναφερθεί και σε εκείνους που θα προτιμούσαμε να μην έχουμε δίπλα μας!

Το επίσημο videoclip επιχειρεί να ισορροπήσει αυτή τη μελαγχολία με μια εντελώς διαφορετική ατμόσφαιρα. Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν σε μια παμπ του Λονδίνου, όπου ο Blunt συγκέντρωσε ένα εντυπωσιακό πλήθος φίλων και γνωστών προσώπων από τη βρετανική τηλεόραση και τον χώρο του θεάματος.

Ανάμεσά τους βρίσκονται οι Jerry Hall, Richard E. Grant, Spencer Matthews, Amanda Holden, Fearne Cotton, Davina McCall, Prue Leith, Kate Garraway και Clare Balding, καθώς και αρκετοί ακόμη διάσημοι καλεσμένοι. Πολλοί είχαν συναντηθεί με τον τραγουδιστή στην τηλεοπτική εκπομπή The Celebrity Traitors.

Η ιδέα του βίντεο είναι απλή: οι θαμώνες απολαμβάνουν το ποτό τους, μέχρι που ακούνε τον Blunt να τραγουδά στο πιάνο και συγκεντρώνονται γύρω του, ενώνοντας τελικά τις φωνές τους. Μάλιστα, οι καλεσμένοι δεν περιορίστηκαν σε μια τυπική εμφάνιση μπροστά στην κάμερα, καθώς συμμετείχαν πραγματικά στα φωνητικά της ηχογράφησης.

Πίσω από αυτή την ιδιαίτερη χριστουγεννιάτικη συνάντηση βρίσκεται και ένας σημαντικός φιλανθρωπικός σκοπός. Το «Another Year» κυκλοφορεί από την Atlantic Records, με το σύνολο των εσόδων του βρετανικού streaming και τα κέρδη από τις πωλήσεις του CD να προσφέρονται στους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα (Médecins Sans Frontières), ενισχύοντας το ανθρωπιστικό τους έργο. Από κάθε CD προβλέπεται δωρεά τουλάχιστον τριών λιρών.

Το τραγούδι είναι ήδη διαθέσιμο ψηφιακά, ενώ μια περιορισμένη έκδοση σε CD θα κυκλοφορήσει στις 11 Δεκεμβρίου.

Η νέα κυκλοφορία έρχεται λίγες εβδομάδες μετά το όγδοο studio album του James Blunt, «Airplane Mode», που κυκλοφόρησε στις 6 Νοεμβρίου και κατέκτησε την πρώτη θέση του βρετανικού album chart, χαρίζοντάς του την πρώτη του κορυφή στη συγκεκριμένη κατάταξη έπειτα από 19 χρόνια. Το «Another Year» αποτελεί ανεξάρτητη κυκλοφορία και δεν περιλαμβάνεται στον δίσκο.

Με το νέο του τραγούδι, ο James Blunt υπενθυμίζει ότι η γιορτινή περίοδος δεν βιώνεται με τον ίδιο τρόπο από όλους. Για κάποιους είναι μια ευκαιρία να συναντηθούν ξανά, για άλλους μια υπενθύμιση όσων έχουν αλλάξει στη ζωή τους. Και ίσως ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι να μη χρειάζεται να είναι χαρούμενο για να προσφέρει λίγη παρηγοριά…