Το «…καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς» του Χρόνη Μίσσιου επιστρέφει για πέμπτη χρονιά στο Σύγχρονο Θέατρο, σε σκηνοθεσία της Σοφίας Καραγιάννη και με την ομάδα GAFF. Μετά από τέσσερις σεζόν με συνεχόμενα sold out, η πολυβραβευμένη παράσταση επαναφέρει στη σκηνή ένα από τα σημαντικότερα αυτοβιογραφικά κείμενα της μεταπολεμικής ελληνικής πεζογραφίας, ένα έργο όπου η προσωπική μνήμη συναντά την πολιτική ιστορία και το ερώτημα της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η ίδια η ζωή του Χρόνη Μίσσιου. Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και μέσα στο χάος του Εμφυλίου, ο δεκαεξάχρονος τότε Μίσσιος συλλαμβάνεται, φυλακίζεται, βασανίζεται και καταδικάζεται σε θάνατο. Θα περάσει συνολικά είκοσι ένα χρόνια σε φυλακές και εξορίες, μέχρι την αποφυλάκισή του το 1973. Αυτή ακριβώς την περίοδο αφηγείται στο «…καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς», ένα κείμενο-μαρτυρία που δεν περιορίζεται στην καταγραφή των γεγονότων, αλλά μεταφέρει τη σκληρότητα μιας ολόκληρης εποχής μέσα από την προσωπική εμπειρία ενός ανθρώπου που προσπαθεί να επιβιώσει χωρίς να χάσει τον πυρήνα της ανθρωπιάς του.

Η παράσταση αντιμετωπίζει το έργο όχι σαν ένα ιστορικό ντοκουμέντο κλεισμένο στο παρελθόν, αλλά σαν μια ζωντανή συνομιλία με το σήμερα. Η ομάδα ξεκινά από μια από τις πιο χαρακτηριστικές φράσεις του Μίσσιου: «Αγωνίζομαι να μείνω άνθρωπος. Και αυτό είναι η κορυφαία πολιτική μάχη». Από εκεί ξετυλίγεται μια σκηνική αφήγηση γύρω από τη βία, την εξορία, την απώλεια, τη συντροφικότητα, την αντίσταση και την ανάγκη να διατηρηθεί η πίστη στον άνθρωπο ακόμη και όταν όλα γύρω του μοιάζουν να την ακυρώνουν.

Ο Μίσσιος δεν απευθύνεται μόνο στον νεκρό φίλο του, στον οποίο μοιάζει να εξομολογείται την ιστορία του. Ο λόγος του στρέφεται και προς όσους απουσίαζαν, προς εκείνους που δεν έζησαν τα γεγονότα και καλούνται να τα ακούσουν εκ των υστέρων. Αυτή η διάσταση είναι που αξιοποιεί η παράσταση, φέρνοντας στο προσκήνιο όχι μόνο την πολιτική κριτική του συγγραφέα, αλλά και την αισιοδοξία του για τη ζωή, το όνειρο και τη δημιουργική δύναμη του ανθρώπου.

Η δραματουργική επεξεργασία της Σοφίας Καραγιάννη και της Μυρτώς Αθανασοπούλου μεταφέρει στη σκηνή τις αυτοβιογραφικές αναμνήσεις του Μίσσιου, χωρίς να αποκόπτει το υλικό από το ιστορικό του βάρος. Αντίθετα, θέτει ένα ερώτημα που παραμένει ανοιχτό: πώς αντιστέκεται κάποιος σήμερα, όταν ο κόσμος γύρω του μοιάζει να τον σπρώχνει στη σιωπή, στον φόβο ή στην παραίτηση;

Στη σκηνή εμφανίζονται οι Ιωσήφ Ιωσηφίδης, Κωνσταντίνος Πασσάς, Δημήτρης Μαμιός και Γιάννης Μάνθος.

Σκηνοθεσία: Σοφία Καραγιάννη

Δραματουργική επεξεργασία: Σοφία Καραγιάννη, Μυρτώ Αθανασοπούλου

Σκηνικά – Κοστούμια: Γεωργία Μπούρδα

Μουσική: Μάνος Αντωνιάδης

Επιμέλεια κίνησης: Μαργαρίτα Τρίκκα

Φωτισμοί: Βασιλική Γώγου

Βοηθός σκηνοθέτη: Αθανασία Κυμπούρη

Φωτογραφίες: Χριστίνα Φυλακτοπούλου

Trailer: Στέφανος Κοσμίδης

Επικοινωνία: Χρύσα Ματσαγκάνη

Έναρξη: Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026

Παραστάσεις: κάθε Σάββατο στις 17:15

Διάρκεια: 85 λεπτά

Σύγχρονο Θέατρο

Ευμολπιδών 45, Γκάζι – σταθμός Μετρό «Κεραμεικός»

Τηλέφωνο: 210 3464380

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