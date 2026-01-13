Η κλήρωση των ημιτελικών για τον 70ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision πραγματοποιήθηκε στις 12 Ιανουαρίου 2026 στη Βιέννη, την πόλη που θα φιλοξενήσει τον φετινό διαγωνισμό. Η εκδήλωση έγινε στο ιστορικό Wiener Rathaus (Δημαρχείο της Βιέννης), σε μια τελετή κατά την οποία, εκτός από την κατανομή των χωρών στα δύο ημιτελικά, έγινε και η επίσημη παράδοση των κλειδιών του διαγωνισμού από την προηγούμενη διοργανώτρια πόλη στους Αυστριακούς διοργανωτές.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ξανά στη Βιέννη της Αυστρίας, με δύο ημιτελικούς στις 12 και 14 Μαΐου 2026 και τελικό στις 16 Μαΐου 2026. Συνολικά συμμετέχουν 35 χώρες, από αυτές οι 30 θα πάρουν μέρος στους ημιτελικούς, ενώ 5 (η Αυστρία, λόγω φιλοξενίας, και η «Big Four» – Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο) προκρίνονται απευθείας στον τελικό.

Η Ελλάδα κληρώθηκε να εμφανιστεί στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στις 12 Μαΐου 2026. Επιπλέον, η Ελλάδα θα εμφανιστεί στο πρώτο μισό του προγράμματος της βραδιάς.

Η εμφάνιση στο πρώτο μισό θεωρείται συνήθως στρατηγική θέση που μπορεί να είναι «πιο ήρεμη» από άποψη ανταγωνισμού, καθώς πολλές φορές δεν υπάρχει μεγάλη πίεση από άλλα πολύ δυνατά ονόματα στο ξεκίνημα του show, όμως εξαρτάται και από το πώς θα αναδιαμορφωθεί η τελική σειρά εμφάνισης.

Αντίθετα, η Κύπρος κληρώθηκε στον δεύτερο ημιτελικό, την 14η Μαΐου 2026, και συγκεκριμένα στο δεύτερο μισό της βραδιάς.

Ιστορικά, οι χώρες που εμφανίζονται στο δεύτερο μισό έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να μείνουν στη μνήμη του κοινού και να συγκεντρώσουν περισσότερη τηλεψηφοφορία, όμως η ίδια η πρόκριση εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, ιδίως τον ανταγωνισμό της ίδιας βραδιάς.

Ο φετινός διαγωνισμός θα χωριστεί ως εξής:

Πρώτος Ημιτελικός 12 Μαΐου 2026

15 χώρες, από τις οποίες 10 θα προκριθούν στον μεγάλο τελικό

Δεύτερος Ημιτελικός 14 Μαΐου 2026

15 χώρες, και πάλι 10 θα προκριθούν

Τελικός 16 Μαΐου 2026

25 χώρες συνολικά (10 + 10 από τα ημιτελικά + 5 απευθείας)

Οι χώρες απαγορεύεται να δώσουν βαθμούς στις χώρες που εμφανίζονται στον ίδιο ημιτελικό. Στον τελικό, όμως, οι χώρες που δεν προκρίνονται μπορούν να ψηφίσουν μέσω online τηλεψηφοφορίας.

Ο φετινός διαγωνισμός σηματοδοτεί την 70ή επέτειο του θεσμού και παρουσιάζει μερικά από τα πιο ενδιαφέροντα δεδομένα μέχρι σήμερα:

Ο διαγωνισμός φιλοξενείται στη Βιέννη της Αυστρίας στο Wiener Stadthalle.

Συμμετέχουν 35 χώρες, με κάποιες αλλαγές στη λίστα λόγω αποχωρήσεων και επιστροφών.

Η EBU έχει χρησιμοποιήσει σύστημα κατανομής σε «pots» για τη διαδικασία κλήρωσης ώστε να μειώσει τη λεγόμενη «γειτονική ψήφο» και να εξισορροπήσει τις πιθανότητες πρόκρισης.

Ημιτελικοί & Χώρες που θα Διαγωνιστούν

Πρώτος Ημιτελικός (12 Μαΐου 2026)

Πρώτο μισό

Γεωργία

Πορτογαλία

Κροατία

Σουηδία

Φινλανδία

Μολδαβία

Ελλάδα

Δεύτερο μισό

Μαυροβούνιο

Εσθονία

Σαν Μαρίνο

Πολωνία

Βέλγιο

Λιθουανία

Σερβία

Ισραήλ

Δεύτερος Ημιτελικός (14 Μαΐου 2026)

Πρώτο μισό

Αρμενία

Ρουμανία

Ελβετία

Αζερμπαϊτζάν

Λουξεμβούργο

Βουλγαρία

Τσεχία

Δεύτερο μισό