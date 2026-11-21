Ένα γραμματόσημο μπορεί να είναι ένα μικρό κομμάτι χαρτί, αλλά κουβαλά εικόνες, εποχές και ιστορίες. Κάπως έτσι αντιμετωπίζει και τα τραγούδια του ο Κος Κ., ο τραγουδοποιός Θοδωρής Κοντάκος, ο οποίος επιστρέφει με το έκτο προσωπικό του άλμπουμ, «Γραμματόσημα». Οκτώ νέες συνθέσεις που κινούνται ανάμεσα στην προσωπική μνήμη και την κοινωνική παρατήρηση, αναζητώντας όσα αλλάζουν γύρω μας και όσα επιμένουν να μας ακολουθούν.

Ο δίσκος κυκλοφόρησε από τη Red Mill Records και έρχεται να συνεχίσει τη διαδρομή που άνοιξε το διπλό «Το Μέλλον» του 2025. Αυτή τη φορά, ο Κος Κ. στρέφεται περισσότερο προς την ακουστική πλευρά της τραγουδοποιίας του, χωρίς να εγκαταλείπει τις ηλεκτρικές αναφορές που χαρακτηρίζουν την πορεία του.

Η ακουστική κιθάρα βρίσκεται στον πυρήνα των συνθέσεων, με το πιάνο και το βιολί να αποκτούν καθοριστικό ρόλο, ενώ το μπάσο, τα τύμπανα και οι ηλεκτρικές κιθάρες συμπληρώνουν το ηχητικό τοπίο. Το αποτέλεσμα κινείται ανάμεσα στην indie rock και τη folk αισθητική, με τη χαρακτηριστική προσωπική γραφή του δημιουργού.

Ο «Κηφισός» και η Αθήνα που αλλάζει

Ένα από τα τραγούδια που αποκαλύπτουν περισσότερο τον χαρακτήρα του άλμπουμ είναι ο «Κηφισός». Εδώ η προσωπική ανάμνηση μετατρέπεται σταδιακά σε κοινωνικό σχόλιο.

Ο δημιουργός θυμάται μια Αθήνα με μικρά καταστήματα, παλιούς κινηματογράφους και ανθρώπους που αποτελούσαν μέρος της καθημερινής ζωής μιας γειτονιάς. Πρόσωπα και χώροι που χάθηκαν μέσα στις αλλαγές της πόλης, αφήνοντας τη θέση τους σε μεγάλες εμπορικές αλυσίδες και νέες κατασκευές.

Η ιστορία του τραγουδιού έχει μάλιστα μια ιδιαίτερα προσωπική αφετηρία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος σε συνέντευξή του, ο τίτλος παραπέμπει στον Κηφισό των οικογενειακών του αναμνήσεων, όταν ο πατέρας και ο θείος του κολυμπούσαν στο ποτάμι και ο παππούς του επέστρεφε από το Μοναστηράκι με το άλογό του!

Από αυτή την εικόνα, η αφήγηση ανοίγει σε ευρύτερα ζητήματα, όπως η αστικοποίηση, η περιβαλλοντική καταστροφή και η προσωπική ευθύνη απέναντι στις αλλαγές του κόσμου.

Τραγούδια σαν γράμματα χωρίς συγκεκριμένο παραλήπτη

Ο τίτλος «Γραμματόσημα» δεν επιλέχθηκε τυχαία. Για τον Κος Κ., τα γραμματόσημα συνδυάζουν τη νοσταλγία με την εικαστική ομορφιά. Όπως μια μικρή εικόνα στολίζει έναν φάκελο, έτσι και ένα τραγούδι μπορεί να συνοδεύει μια περίοδο της ζωής μας και να αποκτά τη δική του προσωπική σημασία.

Αυτή η ιδέα διατρέχει τις οκτώ συνθέσεις του άλμπουμ. Από το «Κλείσε τα μάτια» και το «Για τη ροή» μέχρι το «Γράφω τα πάντα με στυλό», το «Ανέκαθεν» και το «Στο διηνεκές», ο δημιουργός επιστρέφει στη σχέση ανάμεσα στον χρόνο, τις σκέψεις και τις ανθρώπινες εμπειρίες.

Στο ομότιτλο «Γραμματόσημα» συμμετέχει η Κωνσταντίνα Κιούλου, ενώ ο δίσκος ολοκληρώνεται με το «Λεμόνι», την όγδοη σύνθεση της συλλογής.

Ο Θοδωρής Κοντάκος έχει διαμορφώσει μια ιδιαίτερη παρουσία στην ανεξάρτητη ελληνική μουσική σκηνή, όχι μόνο ως τραγουδοποιός και κιθαρίστας, αλλά και ως παραγωγός. Μέσα από το στούντιο «Νήπιο» έχει συνεργαστεί με πολυάριθμους καλλιτέχνες και συγκροτήματα, ενώ παράλληλα συμμετέχει στους Sillyboy’s Ghost Relatives και τους Villa Boas.

Τα «Γραμματόσημα» παρουσιάστηκαν ζωντανά στην Αθήνα την ημέρα της κυκλοφορίας τους, σε μια βραδιά στο NOŪS – Creative Space που συνδύασε τη συναυλία με την προβολή του ντοκιμαντέρ «Τα Γραμματόσημα – Album Documentary».

Με τη νέα του δουλειά, ο Κος Κ. συνεχίζει να αντιμετωπίζει την τραγουδοποιία ως έναν τρόπο καταγραφής της ζωής του, αφήνοντας τις προσωπικές εμπειρίες να συναντηθούν με όσα συμβαίνουν έξω από αυτές.

Τα τραγούδια του άλμπουμ

Κλείσε τα μάτια Για τη ροή Γραμματόσημα (με την Κωνσταντίνα Κιούλου) Κηφισός Γράφω τα πάντα με στυλό Ανέκαθεν Στο διηνεκές Λεμόνι