Κόντρα στους δύσκολους καιρούς ο Νίκος Αναγνωστάκης υπογράφει τους στίχους ενός ολοκληρωμένου πολυσυλλεκτικού άλμπουμ το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στους επόμενους μήνες, με σπουδαίους ερμηνευτές που τις συνθέσεις μοιράζονται δύο πηγαίοι μελωδοί, ο Χρήστος Παπαδόπουλος και ο Ανδρέας Κατσιγιάννης.

Στο πλαίσιο αυτού του album, ο Κώστας Μακεδόνας ερμηνεύει το τραγούδι «Άσε το Δάκρυ», ένα ξεχωριστό μουσικό έργο που κινείται ανάμεσα στην ευαισθησία, τη μνήμη, την απώλεια και την ανάγκη του ανθρώπου να κρατήσει ζωντανό έναν μεγάλο έρωτα.

Σε μουσική του Ανδρέα Κατσιγιάννη, στίχους του Νίκου Αναγνωστάκη, και ενορχήστρωση του Θύμιου Παπαδόπουλου, το «Άσε το Δάκρυ» είναι ένα τραγούδι για όλα όσα δεν λέγονται εύκολα, αλλά παραμένουν βαθιά μέσα μας.

Η χαρακτηριστική, εκφραστική ερμηνεία του Κώστα Μακεδόνα δίνει στο τραγούδι το ιδιαίτερο συναισθηματικό του βάρος, αναδεικνύοντας κάθε στίχο και μεταφέροντας στον ακροατή την ένταση μιας ιστορίας αγάπης που παλεύει να μη χαθεί.

Το «Άσε το Δάκρυ» είναι ένα τραγούδι που μιλά για την αγάπη όταν αυτή γίνεται μνήμη, για τις στιγμές που δεν θέλουμε να ξεπεράσουμε και για εκείνα τα συναισθήματα που, ακόμη κι όταν τελειώνει μια σχέση, εξακολουθούν να μας ακολουθούν.

Το τραγούδι συνοδεύεται από ένα ατμοσφαιρικό official music video, που δημιουργεί το οπτικό περιβάλλον μέσα στο οποίο ξεδιπλώνεται η ιστορία του «Άσε το Δάκρυ».

Το single και το music video κυκλοφορούν από Ogdoo music σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Άσε το δάκρυ σου, να το στεγνώσω

Πάνω στα χείλη μου για να το νιώσω.

Στείλε το βλέμμα σου μες στη ματιά μου

Να μην πετάξει ποτέ μακριά μου

Πες μου δυο ψέματα για να κοιμάμαι

Μες στις αλήθειες μας πια δεν χωράμε

Έτσι θα φτιάξω κόσμο δικό μου

Που να ταιριάζει στο όνειρό μου

Άσε με λίγο να σε πληγώσω

Για να ‘ρθω ύστερα να σε σώσω

Παρ΄ τη χαρά μου και καν΄ την λύπη

Θα δεις στο τέλος , θα σου λείπει.

Θ΄ ανοίξω δρόμο για να περάσεις

Κι ότι σε πλήγωσε να το ξεχάσεις

Θα παγιδέψω και την φωνή μου

Να μην σ΄ αγγίξουν ήχοι δικοί μου

Πάρε τα μάτια σου απ΄ την ψυχή μου

Ας την ανάσα σου για αναπνοή μου

Να δω επιτέλους που θες να φτάσεις

Κι αν τις στιγμές μας τις ξεπεράσεις