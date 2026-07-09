Ο Λεωνίδας Μπαλάφας επιστρέφει με το νέο του τραγούδι «Το κύμα», μια ακόμη προσωπική δημιουργία που φέρει τη δική του υπογραφή στη μουσική και τους στίχους.

Με τον γνώριμο, άμεσο και ανεπιτήδευτο τρόπο του, ο τραγουδοποιός χτίζει ένα τραγούδι γύρω από την εικόνα του κύματος, μετατρέποντάς τη σε αφορμή για σκέψεις, συναισθήματα και μικρές ανθρώπινες αλήθειες. Το «Το κύμα» κινείται στο ύφος που έχει αγαπηθεί στο έργο του Λεωνίδα Μπαλάφα, με απλότητα στην έκφραση, μελωδικότητα και μια αίσθηση αυθορμητισμού που χαρακτηρίζει πολλά από τα τραγούδια του.

Στο νέο κομμάτι, ο Λεωνίδας Μπαλάφας επιστρέφει σε μια γραφή που μοιάζει να ξεκινά από μια καθημερινή εικόνα, για να φτάσει σε κάτι πιο βαθύ και εσωτερικό. Το κύμα γίνεται σύμβολο κίνησης, αλλαγής, μοναξιάς αλλά και συντροφικότητας, σε ένα τραγούδι που κρατά χαμηλούς τόνους και αφήνει χώρο στο συναίσθημα.

«Το κύμα» έρχεται να προστεθεί στη δισκογραφική διαδρομή ενός καλλιτέχνη που όλα αυτά τα χρόνια έχει ξεχωρίσει για την ιδιαίτερη φωνή του, την προσωπική του αισθητική και την ικανότητά του να συνδυάζει το λαϊκό, το έντεχνο και το τραγουδοποιητικό στοιχείο με έναν δικό του, αναγνωρίσιμο τρόπο.

Το νέο τραγούδι του Λεωνίδα Μπαλάφα είναι διαθέσιμο μέσα από το επίσημο κανάλι του στο YouTube.

Τραγουδούν οι: Σάββας Τσιώλης, Μάνος Βλοϊτός, Λεωνίδας Μπαλάφας

Έπαιξαν οι:

Αντώνης Τζίκας – Κοντραμπάσο

Σάββας Τσιώλης – Μπουζούκι

Μάνος Βλοϊτός – Μαντολίνο

Λεωνίδας Μπαλάφας – Ακουστική κιθάρα

Πάνω στο κύμα κάτσαμε

κι ένα τραγούδι γράψαμε

για τον χειμώνα που θα ‘ρθεί

και πάλι μόνους θα μας βρεί

Λίγο, λίγο αν θέλανε το καλό μας

θα φτιάχναμε το σπιτικό μας

Πάνω στο κύμα κάτσαμε

κι ένα τραγούδι γράψαμε

για την αγάπη που πετά

κι όλο της κόβουν τα φτερά

Λίγο, λίγο αν θέλανε το καλό μας

θα φτιάχναμε το σπιτικό μας