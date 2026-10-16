Η Μελίνα Ασλανίδου, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και ιδιαίτερες ερμηνεύτριες της σύγχρονης ελληνικής μουσικής σκηνής, συνεχίζει τη σταθερή δισκογραφική της πορεία με το νέο τραγούδι «Χειροκροτήματα».

Με έντονο συναισθηματικό χαρακτήρα, τα «Χειροκροτήματα» μιλούν για έναν χωρισμό, για τη στιγμή που οι όμορφες αναμνήσεις δίνουν τη θέση τους στην απώλεια και για όσα μένουν πίσω όταν μια σχέση φτάνει στο τέλος της. Ο τίτλος μοιάζει αρχικά να υπόσχεται μια χαρούμενη κατάληξη. Στο τραγούδι, όμως, τα χειροκροτήματα συνοδεύουν την αυλαία ενός έρωτα που έχει πέσει. Οι εικόνες των στίχων περνούν από όσα έζησαν δύο άνθρωποι μαζί στην απογοήτευση του χωρισμού, αλλά και στη δύναμη που χρειάζεται για να συνεχίσει κανείς.

Τη μουσική υπογράφει ο Ιορδάνης Παύλου και τους στίχους ο Γιάννης Μάνιoς, ενώ η χαρακτηριστική ερμηνεία της Μελίνας Ασλανίδου δίνει στο τραγούδι το δικό της ξεχωριστό αποτύπωμα.

Το videoclip γυρίστηκε στο Θέατρο Αυλαία, με τον Βαγγέλη Τσαουσόπουλο να αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία και να μεταφέρει οπτικά το δραματουργικό και συναισθηματικό κλίμα του τραγουδιού.

Το νέο τραγούδι «Χειροκροτήματα» κυκλοφορεί από τη Heaven Music σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες μουσικής.