Καλό αποκαλόκαιρο;

Καλό φθινόπωρο;

Ή καλό χειμώνα;

Αν δεν σε αφορά καθόλου να απαντήσεις στα παραπάνω, έλα στο live της Νεφέλης Φασούλη στο Κηποθέατρο Παπάγου.

Αυτή και η πενταμελής μπαντα-ρα της, αφού πήραν σβάρνα τα βουνά και τα νησιά, μάζεψαν καλοκαιρινές ιστορίες και ανυπομονούν να σας τις πουν.

Με Wyrd ύφος και ψυχεδέλεια στα κόκκινα, στήνουν μία ιεροτελεστία αποχαιρετισμού στην ωραιότερη εποχή του χρόνου, με τραγούδια που υπόσχονται ότι θα την κρατήσουν ζωντανή για όσο την έχουμε ανάγκη.

Νεφέλη Φασούλη: Τραγούδι

Κατερίνα Λιάκη: Πλήκτρα

Γιώργος Κωνσταντίνου: Μπάσο

Παναγιώτης Κωστόπουλος: Τύμπανα

Γιάννης Πατάκας: Κιθάρα

Νίκος Παπαϊωάννου: Τσέλο-Σάζι

Βασίλης Αλεξόπουλος: Ηχοληψία

Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Οι Πόρτες ανοίγουν: 20:00

Ώρα Έναρξης: 21:00

Κηποθέατρο Παπάγου

Κορυτσάς, 6η Στάση, Παπάγου

213 2027185

Τιμές εισιτηρίων

Early Bird: 13 ευρώ (εξαντλήθηκαν)

Προπώληση: 15 ευρώ

Τιμή Πόρτας: 18 ευρώ

Η προπώληση έχει ξεκινήσει μέσω ticketmaster.gr