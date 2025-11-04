Η Νεφέλη Φασούλη επιστρέφει στον Σταυρό του Νότου και μας προσκαλεί όλους σε μια «μυστική συνάντηση»!
Αφού πήρε αεροπλάνα – βαπόρια – τα βουνά – τα νησιά – τη Νέα Υόρκη, μάζεψε ιστορίες και έμαθε μυστικά που ανυπομονεί να τα πει. Με Wyrd ύφος και ψυχεδέλεια στα κόκκινα, και πενταμελή μπαντάρα, στήνει μια βραδιά με μυστικιστική ατμόσφαιρα – ανοιχτή αγκαλιά για όσους θέλουν κάτι να μοιραστούν.
Βάλε τα λαμπερά σου και έλα να περάσουμε μαζί τον χειμώνα!
Συντελεστές:
Νεφέλη Φασούλη – τραγούδι
Κατερίνα Λιάκη – πλήκτρα
Γιώργος Κωνσταντίνου – μπάσο
Παναγιώτης Κωστόπουλος – τύμπανα
Γιάννης Πατάκας – κιθάρα
Νίκος Παπαϊωάννου – τσέλο, σάζι
Βασίλης Αλεξόπουλος – ηχοληψία
Σάββατα 22 & 29 Νοεμβρίου
Ώρα Έναρξης: 22:00
Σταυρός Του Νότου Club
Φραντζή & Θαρύπου 35-37
210 9226975
Είσοδος: 15 ευρώ
Προπώληση: more.com