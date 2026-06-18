“Εγραψα τον Ωκεανό για εκείνες τις στιγμές που νιώθεις να βυθίζεσαι μέσα σε μια σχέση χωρίς καμία αντίσταση. Βλέπεις τα κύματα να έρχονται, καταλαβαίνεις τον κίνδυνο, αλλά συνεχίζεις να κολυμπάς προς τα βαθιά. Ίσως γιατί κάποιες φορές πιστεύεις πως η αγάπη είναι, ή πρέπει να είναι, πιο δυνατή από την αυτοπροστασία. Ενώ η αγάπη και ο έρωτας θα έπρεπε να μας κάνουν να νιώθουμε ασφάλεια, πολλές φορές αγνοούμε τα σημάδια και προτιμάμε να… πνιγούμε, πιστεύοντας ότι αυτό αξίζουμε“.

Πέτρος Βεντουρής

Το τραγούδι ανοίγει έναν νέο κύκλο για τον τραγουδοποιό Πέτρο Βεντουρή, μετά την κυκλοφορία πέρυσι, ως Ivy Robins, του αγγλόφωνου ep “Sad Songs For Happy People”.

Ο “Ωκεανός” είναι το πρώτο τραγούδι από το νέο ep που ετοιμάζει παρέα με τον Δημήτρη Σιάμπο, αυτή τη φορά με ελληνικό στίχο, και πρόκειται να κυκλοφορήσει αργότερα μέσα στη χρονιά.

Μουσική- Στίχος: Πέτρος Βεντουρής

Ενορχήστρωση- Παραγωγή: Δημήτρης Σιάμπος

Ηχοληψία- Μίξη: Σωτήρης Ζηλιασκόπουλος

Μάστερ: Δημήτρης Σιώπης

Άσε με να νιώσω τον αέρα,

που ανασαίνει στην αυγή,

να γίνω κύμα που θα σπάσει

από του κορμιού σου την ορμή

Κι όταν ο ήλιος πια θα δύει

και ο ορίζοντας θα έχει χαθεί

το στόμα σου θα’ χω φιλήσει,

που είναι σκοτάδι και σιωπή

Και δεν φοβάμαι τίποτα,

δεν φοβάμαι τίποτα,

κι ας κοντά σου πνίγομαι,

στα χέρια σου αφήνομαι,

ξανά, και ξανά…