Τέσσερις Έλληνες δημιουργοί βρίσκονται στον πρώτο γύρο της διαδικασίας για τα 69α Grammy Awards, παρουσιάζοντας στη Recording Academy έργα που μεταφέρουν στη διεθνή σκηνή διαφορετικές εκδοχές της ελληνικής μουσικής.

Ο Μίνως Μάτσας, ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο Tasos P. και ο Γιώργος Βούκανος διεκδικούν μια θέση στις επίσημες υποψηφιότητες, με συμμετοχές που εκτείνονται από το ρεμπέτικο και τους ήχους του Αιγαίου μέχρι την ηλεκτρονική και την ορχηστρική μουσική.

Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ήδη υποψήφιοι για Grammy. Ο πρώτος γύρος ψηφοφορίας πραγματοποιείται από τις 12 έως τις 22 Οκτωβρίου και τα μέλη της Recording Academy θα αποφασίσουν ποια έργα θα περάσουν στην τελική λίστα. Οι επίσημες υποψηφιότητες θα ανακοινωθούν στις 16 Νοεμβρίου 2026.

Ο Μίνως Μάτσας ενώνει τέσσερις μουσικούς κόσμους

Ο Μίνως Μάτσας συμμετέχει στη διαδικασία με το album Τα Ρεμπέτικα + Fado, Tango & Blues, τη ζωντανή καταγραφή της μουσικής παράστασης που παρουσιάστηκε στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού.

Το έργο διεκδικεί θέση στην κατηγορία Best Global Music Album, ενώ υπάρχει συμμετοχή και στην κατηγορία Best Global Music Performance. Δεν έχει γνωστοποιηθεί ποια συγκεκριμένη live ηχογράφηση του album έχει καταχωρηθεί στη δεύτερη κατηγορία.

Η μουσική πρόταση του Μίνωα Μάτσα φέρνει κοντά τέσσερα είδη που γεννήθηκαν σε διαφορετικούς τόπους, αλλά μοιράζονται ιστορίες ξεριζωμού, έρωτα, απώλειας και κοινωνικής περιθωριοποίησης: το ελληνικό ρεμπέτικο, το πορτογαλικό fado, το αργεντίνικο tango και τα αμερικανικά blues.

Στη ζωντανή ηχογράφηση συμμετέχουν οι Κώστας Τριανταφυλλίδης, Δήμητρα Μωραΐτη, LINA_, Debora Russ και Eric B. Turner, μαζί με Έλληνες και ξένους μουσικούς. Το album επιχειρεί να αναδείξει τις κοινές ρίζες των τεσσάρων μουσικών παραδόσεων, χωρίς να εξαλείφει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα καθεμιάς.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός μεταφέρει τον ήχο του Αιγαίου

Με δύο εγγραφές συμμετέχει στον πρώτο γύρο ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Το album του Καμπάνες – The Sound of the Aegean προωθείται για εξέταση στην κατηγορία Best Global Music Album, ενώ το ομώνυμο τραγούδι βρίσκεται στην κατηγορία Best Global Music Performance.

Ο δίσκος αντλεί υλικό από την ελληνική νησιώτικη μουσική και επιχειρεί να παρουσιάσει τον ήχο του Αιγαίου σε ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον. Παραδοσιακά όργανα και μελωδικές αναφορές συναντούν τη σύγχρονη παραγωγή, δημιουργώντας μια διαφορετική πλευρά της δισκογραφικής ταυτότητας του τραγουδιστή.

Η καμπάνια για τα Grammy εντάσσεται στην προσπάθεια του Κωνσταντίνου Αργυρού να αποκτήσει ισχυρότερη παρουσία εκτός Ελλάδας, μέσα από τη συνεργασία της Pedagon Records και της Panik Records με την αμερικανική 10K Projects.

Ο Tasos P. επανασυστήνει τον Γιάννη Σπανό

Ο συνθέτης και παραγωγός ηλεκτρονικής μουσικής Tasos P., κατά κόσμον Τάσος Πέτσας, βρίσκεται στον πρώτο γύρο με το «San Me Kitas (Reimagined Version)», στην κατηγορία Best Dance/Electronic Recording.

Πρόκειται για μια σύγχρονη instrumental προσέγγιση του «Σαν με κοιτάς», της σύνθεσης του Γιάννη Σπανού σε στίχους του Αλέξη Αλεξόπουλου, που έγινε γνωστή μέσα από την ταινία «Εκείνο το καλοκαίρι» του 1971.

Η νέα εκδοχή διατηρεί τη βασική μελωδία του Σπανού, μεταφέροντάς την σε ένα περιβάλλον minimal electronica, ambient ήχων και κινηματογραφικής παραγωγής. Κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο του 2026 από τη Meditelectro.

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης εξετάστηκε αν η ηχογράφηση θα έπρεπε να τοποθετηθεί στην κατηγορία των remixes ή να αντιμετωπιστεί ως νέα ηλεκτρονική ηχογράφηση. Τελικά εντάχθηκε στην κατηγορία Best Dance/Electronic Recording.

Η Αρχαία Ολυμπία στη μουσική του Γιώργου Βούκανου

Την τετράδα των ελληνικών συμμετοχών συμπληρώνει ο συνθέτης Γιώργος Βούκανος με το «Terra Olympia», το οποίο βρίσκεται στην κατηγορία Best Instrumental Composition.

Η σύνθεση αποτελεί το κεντρικό κομμάτι του ομώνυμου instrumental album, ενός έργου εμπνευσμένου από την Αρχαία Ολυμπία, την ελληνική μυθολογία και το φυσικό τοπίο της Ηλείας.

Ο Βούκανος συνδυάζει κινηματογραφικές ενορχηστρώσεις, ηλεκτρονικές υφές και σύγχρονους instrumental ήχους, επιχειρώντας να μεταφέρει μουσικά την ιστορία και τους συμβολισμούς του τόπου όπου γεννήθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες.

Τι σημαίνει η παρουσία στον πρώτο γύρο

Κάθε χρόνο κατατίθενται στη Recording Academy περίπου 20.000 έργα. Αφού ελεγχθούν ως προς την επιλεξιμότητα και την τοποθέτησή τους στη σωστή κατηγορία, όσα εγκριθούν εμφανίζονται στο ψηφοδέλτιο του πρώτου γύρου.

Σε αυτή τη φάση ψηφίζουν τα μέλη της Recording Academy, τα οποία είναι επαγγελματίες από διαφορετικούς τομείς της μουσικής δημιουργίας και παραγωγής. Από την ψηφοφορία θα προκύψουν οι επίσημοι υποψήφιοι ανά κατηγορία.

Η παρουσία ενός έργου στο πρώτο ψηφοδέλτιο αποτελεί απαραίτητο βήμα, αλλά όχι υποψηφιότητα. Γι’ αυτό και οι καμπάνιες «For Your Grammy Consideration» απευθύνονται στα μέλη που ψηφίζουν, προβάλλοντας τις κυκλοφορίες πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου.

Το αν κάποια από τις τέσσερις ελληνικές συμμετοχές θα περάσει στο επόμενο στάδιο θα γίνει γνωστό στις 16 Νοεμβρίου. Η 69η τελετή απονομής των Grammy θα πραγματοποιηθεί στις 7 Φεβρουαρίου 2027, στο Crypto.com Arena του Λος Άντζελες.