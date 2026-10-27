Ο Θανάσης Βούτσας μεταφέρει τα Diatopo Sessions από το studio στη σκηνή του Stage 7, με αφορμή την κυκλοφορία του πρώτου προσωπικού του δίσκου «ΚΡΑΚ» και τη δημιουργία του μουσικού πρότζεκτ που ξεκίνησε μέσα από τα social media.

Τα Diatopo Sessions είναι μια σειρά μουσικών συναντήσεων με διαφορετικούς καλλιτέχνες, όπου προσωπικές δημιουργίες συναντούν αγαπημένα τραγούδια και ιδιαίτερες διασκευές. Μουσικές στιγμές που γεννήθηκαν στο studio και ταξίδεψαν μέσα από βίντεο αποκτούν τώρα νέα διάσταση μπροστά στο κοινό.

Η ζωντανή αυτή εκδοχή των Diatopo Sessions φέρνει στο προσκήνιο τη συνάντηση διαφορετικών μουσικών φωνών, την αμεσότητα της ζωντανής ερμηνείας και τον διάλογο που γεννιέται επί σκηνής.

Λίγα λόγια για τον Θανάση Βούτσα

Ο Θανάσης Βούτσας είναι τραγουδιστής, τραγουδοποιός και αρχιτέκτονας. Με σταθερή αναφορά στο ελληνικό τραγούδι και στους Έλληνες συνθέτες και ποιητές, συνδυάζει την ερμηνεία με την προσωπική δημιουργία.

Στην πορεία του έχει συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως η Μαρία Φαραντούρη, ο Μανώλης Μητσιάς, η Σαββίνα Γιαννάτου και ο Νίκος Κυπουργός, ενώ έχει εμφανιστεί σε συναυλιακές σκηνές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ο πρώτος προσωπικός του δίσκος «ΚΡΑΚ» περιλαμβάνει εννέα τραγούδια σε μουσική και στίχους του ίδιου και κινείται θεματικά γύρω από την αγάπη, την απώλεια, τη μνήμη και τις ανθρώπινες συγκινήσεις. Την παραγωγή υπογράφει ο Νίκος Ζούδιαρης, ενώ στο τραγούδι «Σιγή 8΄46΄΄» ερμηνεύει η Μαρία Φαραντούρη.

Στη σκηνή του Stage 7, ο Θανάσης Βούτσας συναντά τον Αριστείδη Χατζησταύρου στην κλασική και ηλεκτρική κιθάρα και τον Αλέξη Στενάκη στο κλαρινέτο και το πιάνο. Με διάθεση αυτοσχεδιασμού, οι τρεις μουσικοί δημιουργούν έναν ζωντανό μουσικό διάλογο, όπου τα τραγούδια γίνονται αφορμή για νέες ερμηνείες και συναντήσεις που γεννιούνται επί σκηνής.

Ημερομηνία: Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2026

Έναρξη: 21:00

Stage 7

Βιργινίας Μπενάκη 7, Μεταξουργείο, Αθήνα

Πλησίον σταθμού Μετρό

Είσοδος: 15€

Κρατήσεις: 6983 966234

Εισιτήρια: more.com και στο ταμείο του Stage 7