Τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου η Ελένη Τσαλιγοπούλου εμφανίζεται στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης-Αγίου Γεωργίου στον Ταύρο Αττικής, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων με τίτλο “Ταύρεια-Πολιτιστικός Σεπτέμβρης 2025” που διοργανώνει ο Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Με μια πορεία γεμάτη επιτυχίες και αμέτρητες στιγμές πάνω στη σκηνή, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, με τη μοναδική της ενέργεια και αμεσότητα, μας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό μουσικό ταξίδι. Ένα πρόγραμμα που συνδυάζει τις μεγάλες και αγαπημένες επιτυχίες της με τα λαϊκά και παραδοσιακά τραγούδια που τόσο αγαπά, αλλά και με ήχους από τα Βαλκάνια, που πάντα αποτελούσαν πηγή έμπνευσης για εκείνη.

Μελωδίες που διασχίζουν σύνορα και γεφυρώνουν κουλτούρες, προσθέτοντας μια ιδιαίτερη δυναμική και έναν ξεχωριστό παλμό στη φετινή της περιοδεία. Φέτος το καλοκαίρι, η Ελένη εμφανίζεται με μια νέα ομάδα μουσικών, φέρνοντας έναν διαφορετικό αέρα στις συναυλίες της. Νέες ενορχηστρώσεις, φρέσκιες προσεγγίσεις και μια μπάντα που αναδεικνύει κάθε τραγούδι με έναν ξεχωριστό τρόπο. Παράλληλα, η αγαπημένη ερμηνεύτρια ετοιμάζει τον νέο της δίσκο με τραγούδια του Κώστα Λειβαδά και ανυπομονεί να μας χαρίσει μια πρώτη γεύση από τις ολοκαίνουργιες δημιουργίες της, στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα.

Κάθε συναυλία της Ελένης Τσαλιγοπούλου είναι μια γιορτή γεμάτη πάθος, ρυθμό και συναίσθημα. Μια εμπειρία όπου η μουσική γίνεται ζωντανός διάλογος, τα τραγούδια παίρνουν νέα πνοή και η επαφή με το κοινό αποκτά μια σπάνια, αληθινή μαγεία.

Σπύρος Χατζηκωνσταντίνου – κιθάρες/ενορχηστρώσεις

Περικλής Αλιώπης – τρομπέτα

Νίκος Κόχιλας – βιολί

Κατερίνα Λιάκη – πλήκτρα

Κώστας Αρσένης – μπάσο

Βασίλης Γιασλακιώτης – τύμπανα

Τον ήχο της παράστασης επιμελείται ο Τάκης Σπυρόπουλος και τους φωτισμούς ο Δημήτρης Λάιος.

Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου

Ώρα έναρξης: 20:30

Πλατεία Εθνικής Αντίστασης – Αγίου Γεωργίου

Ταύρος Αττικής

Είσοδος ελεύθερη