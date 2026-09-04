Η Delta Goodrem παρουσιάζει το νέο της single «Warrior», ένα τραγούδι για όλα όσα μαθαίνουμε μέσα από τις δυσκολίες και για τη δύναμη που αποκτούμε συνεχίζοντας να προχωράμε.

Πρόκειται για το τρίτο δείγμα από το επερχόμενο album της «Pure», μετά το «Hologram» και το «Eclipse», με το οποίο εκπροσώπησε την Αυστραλία στη Eurovision 2026.

«Δεν μπορείς να αλλάξεις το παρελθόν»

Για την Delta Goodrem, ο πραγματικός «πολεμιστής» δεν είναι εκείνος που δεν φοβάται ή δεν καταρρέει ποτέ. Είναι ο άνθρωπος που αναγνωρίζει όσα του δίδαξαν οι δύσκολες στιγμές και περνά στο επόμενο κεφάλαιο της ζωής του λίγο πιο δυνατός και σοφός.

«Για μένα, το “Warrior” μιλά για τη δύναμη που συγκεντρώνεις στη διαδρομή. Δεν μπορείς να αλλάξεις το παρελθόν, μπορείς όμως να αναγνωρίσεις όσα σου δίδαξε», εξηγεί η Αυστραλή τραγουδίστρια.

Οι ουλές, σύμφωνα με την ίδια, δεν αποτελούν ένδειξη αδυναμίας ή ζημιάς, αλλά σημάδια αντοχής και εμπειρίας. Παράλληλα, τονίζει ότι κανένας δεν είναι υποχρεωμένος να τις δείχνει στους άλλους, καθώς η θεραπεία αποτελεί μια προσωπική διαδρομή.

Από την εσωτερική εξομολόγηση στη μεγάλη κορύφωση

Το «Warrior» ξεκινά σε χαμηλούς, εσωστρεφείς τόνους και αναπτύσσεται σταδιακά, μέχρι να φτάσει σε μια δυναμική pop κορύφωση. Η ερμηνεία της Delta Goodrem ακολουθεί την ίδια πορεία, περνώντας από την ευαισθησία στην αποφασιστικότητα.

Το τραγούδι γράφτηκε στο Nashville από την ίδια, τον σύζυγό της Matthew Copley και τον Geoff Duncan, ενώ την παραγωγή ανέλαβε ο Michael Fatkin. Σύμφωνα με την Goodrem, χρειάστηκαν περίπου 18 μήνες μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδρομή του από την αρχική σύνθεση έως την επίσημη κυκλοφορία του.

Αν και είχε ήδη παρουσιάσει το «Warrior» στις περιορισμένες εμφανίσεις της σειράς «Pure Prelude», τώρα το τραγούδι γίνεται διαθέσιμο σε όλους, συνοδευόμενο από official lyric video.

Το «Pure» σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο

Το όγδοο studio album της Delta Goodrem θα κυκλοφορήσει στις 6 Νοεμβρίου 2026 και θα περιλαμβάνει 16 τραγούδια. Το «Pure» αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά της μέσω της δικής της εταιρείας, ATLED Records, σε συνεργασία με τη Universal Music, και διαδέχεται το «Bridge Over Troubled Dreams» του 2021.

Όπως υποδηλώνει και ο τίτλος του, ο δίσκος παρουσιάζεται ως μια επιστροφή στην καλλιτεχνική της ουσία, με τραγούδια που συνδυάζουν τη χαρακτηριστική παρουσία του πιάνου με μεγάλες, κινηματογραφικές pop ενορχηστρώσεις.

Η Delta Goodrem έρχεται στην Αθήνα

Μετά την κυκλοφορία του album θα ακολουθήσει η «Pure World Tour», η οποία θα περάσει και από την Ελλάδα.

Η Delta Goodrem θα εμφανιστεί στις 18 Μαρτίου 2027 στο Gagarin 205 της Αθήνας, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού σκέλους της περιοδείας της.