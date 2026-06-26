Ο Στάθης Δρογώσης και η Μιρέλα Πάχου ενώνουν τις δυνάμεις τους και μοιράζονται για πρώτη φορά τη σκηνή, σε μια ξεχωριστή συναυλία που θα πραγματοποιηθεί στην Ταράτσα του Λαμπέτη, στο πλαίσιο της καλοκαιρινής τους περιοδείας σε Ελλάδα και Κύπρο.

Στις αποσκευές τους θα έχουν όλες τις αγαπημένες επιτυχίες από τη μέχρι τώρα πορεία τους, αλλά και τραγούδια από τη νέα δισκογραφική τους συνεργασία για το τέταρτο προσωπικό άλμπουμ της Μιρέλας, όπως αποτυπώνεται στο τραγούδι «Η Περίπτωσή μου», σε μουσική του ίδιου και στίχους της Σάννυς Μπαλτζή.

Η Μιρέλα Πάχου, με την αισθαντική φωνή και το ακορντεόν της, και ο Στάθης Δρογώσης στο πιάνο, με τη χαρακτηριστική ερμηνεία και τη στιχουργική του ματιά, αφηγούνται ιστορίες και μας ταξιδεύουν από το «Παγκράτι» μέχρι τη «Δική μου γειτονιά» — με «Λίγο χρώμα» και τη «Μιρέλα» συνοδοιπόρο, σε μια «Εκδρομή με τ’ αμάξι», που οδηγεί μακριά, σαν «Βιαστικό πουλί του Νότου». Και αυτό που θα ζήσουμε… «Μην το πεις πουθενά».

Ένα πρόγραμμα φωτεινό και ταυτόχρονα νοσταλγικό, εξωστρεφές αλλά και συγκινητικό, μαζί με 4 εξαιρετικούς μουσικούς (πιάνο, κιθάρα, μπάσο τύμπανα), που συνδιαμορφώνουν το ηχητικό τους σύμπαν.

Καλλιτεχνική επιμέλεια : Βασιλεία Ζερβού

Δημόσιες Σχέσεις: Μαργαρίτα Μαρμαρά

Τμήμα Επικοινωνίας: Όλγα Κομνηνού, Ιωάννα Ζωζέφα Πέγκου

Σάββατο 4 Ιουλίου

Οι πόρτες ανοίγουν: 20:00

Ώρα έναρξης: 21:00

Ταράτσα Λαμπέτη – Θερινή Σκηνή Γ. Λεμπέση

Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106

τηλέφωνο: 211 1000 365

Τιμές εισιτηρίων:

VIP 35€ (δεν περιλαμβάνεται ελάχιστη κατανάλωση 15€)

Α’ ΖΩΝΗ 25€, Β’ ΖΩΝΗ 20€

Φοιτητικό, Ανέργων, Παιδικό (έως 12 ετών), ΑΜΕΑ (χωρίς κινητικά προβλήματα) : 23€ στην Α’ Ζώνη & 18€ στη Β’ Ζώνη.

Προπώληση εισιτηρίων: more.com

και στο τηλεφωνικό κέντρο 2111000365