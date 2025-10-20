Οι Electric Litany επιστρέφουν με το τέταρτό τους άλμπουμ Desires, ένα έργο που συμπυκνώνει πάνω από 15 χρόνια μουσικής εξερεύνησης και εξέλιξης. Το άλμπουμ κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Flying Hearts στο εξωτερικό και από την Inner Ear στην Ελλάδα. Θα ακολουθήσει κυκλοφορία και σε βινύλιο στις 28 Νοεμβρίου από την Inner Ear, ταυτόχρονα με την επανέκδοση βινυλίου του δεύτερου άλμπουμ τους, Enduring Days You Will Overcome.

Σε μια εποχή όπου τα όρια ανάμεσα στην αλήθεια και την ψευδαίσθηση γίνονται ολοένα και πιο δυσδιάκριτα, το Desires στρέφεται στην έννοια της αυθεντικότητας και θέτει το ερώτημα: αν η πραγματικότητα είναι κατασκευή, έχει σημασία τι είναι αληθινό;

Το άλμπουμ συνδυάζει την ατμοσφαιρική ένταση και τη μελωδική ευαισθησία που χαρακτηρίζουν τη μπάντα, με μια πιο πειραματική προσέγγιση στον ήχο, μέσα από 10 νέα κομμάτια. Το Itor κινείται σε ένα πέπλο παραμόρφωσης, το Reciprocate – το 2ο single του άλμπουμ – φέρνει την πιο άμεση pop πλευρά των Electric Litany, ενώ το Prism αφήνει τον χώρο ανοιχτό για μια λιτή, σχεδόν κλασική ερμηνεία.

Δείτε παρακάτω το βίντεο του 1ου single του άλμπουμ «Diamonds», σε σκηνοθεσία του Αλέξανδρου Μίαρη και της Ruth Woodside, η οποία υπογράφει και τη διεύθυνση φωτογραφίας.

Τα περίτεχνα ρυθμικά του Richard Simic, οι πλούσιες συνθετικές υφές του Jason Tsontilis και η χαρακτηριστική φωνή, μαζί με τις κιθάρες, το περσικό σαντούρι και το πιάνο του Αλέξανδρου Μίαρη, συνθέτουν έναν ήχο βαθιά οργανικό και συναισθηματικό.

Η παραγωγή του Desires φέρει την υπογραφή των Electric Litany και του Γιώργου Μπότη, – το πέμπτο μέλος της μπάντας – ο οποίος επιμελήθηκε και την ηχοληψία και τη μίξη, με επιπλέον μίξη από τον Μίαρη. Το άλμπουμ ηχογραφήθηκε στο Fish Factory Studios στο Λονδίνο, με πρόσθετες ηχογραφήσεις στα Caledonian Road Studios (Λονδίνο), Dada Studios και Byron Studios (Αθήνα).

Κυκλοφορεί σε όλες τις πλατφόρες στις 17 Οκτωβρίου 2025 από τη Flying Hearts, ενώ στην Ελλάδα κυκλοφορεί ψηφιακά στις 17 Οκτωβρίου και σε βινύλιο στις 28 Νοεμβρίου από την Inner Ear.

Bio

Οι Electric Litany έκαναν την είσοδό τους στη διεθνή σκηνή το 2010 με το ντεμπούτο άλμπουμ How to Be a Child and Win the War, που απέσπασε εξαιρετικές κριτικές και οδήγησε το συγκρότημα σε ευρωπαϊκή περιοδεία, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής τους ως support act στους Interpol. Στην Ελλάδα, η παρουσία τους εδραιώθηκε το 2015 με την εμφάνισή τους στην κεντρική σκηνή του Rockwave Festival στην Αθήνα, πλάι σε ονόματα όπως οι Prodigy και οι Black Rebel Motorcycle Club.

Το δεύτερο άλμπουμ τους, Enduring Days You Will Overcome, συν-παρήγαγε ο θρυλικός Alan Parsons, ο οποίος τους χαρακτήρισε «the next Radiohead». Το Under a Common Sky του 2019 ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τη διεθνή τους φήμη, επιβεβαιώνοντας τη θέση τους ως μία από τις πιο ιδιαίτερες παρουσίες της ευρωπαϊκής alternative σκηνής.

Με έδρα πάντα το Λονδίνο, οι Electric Litany συνεχίζουν να εξερευνούν τον ήχο τους, ισορροπώντας ανάμεσα στο οργανικό και το ηλεκτρονικό, το σκοτεινό και το λυρικό. Το τέταρτο άλμπουμ τους, Desires αποτελεί ένα νέο κεφάλαιο – ένα άλμπουμ βαθιά προσωπικό και συνάμα συλλογικό, φτιαγμένο με αφοσίωση και συνέπεια στην καλλιτεχνική τους ταυτότητα.

Οι Electric Litany είναι:

Αλέξανδρος Μίαρης

Guitars, Vocals, Modular Synths, Piano, Santoor, Programming

Συνθέτης και πολυοργανίστας με κλασική εκπαίδευση, συνδυάζει στοιχεία από την κλασική, τη modular ηλεκτρονική και την παραδοσιακή ανατολική μουσική. Ιδρυτής και βασικός δημιουργός των Electric Litany, γράφει και δραστηριοποιείται ενεργά ως συνθέτης σε διεθνείς παραγωγές του κινηματογράφου, του θεάτρου και της σύγχρονης τέχνης.

Richard Simic

Drums, Percussion, Sampler, Backing Vocals

Ιδρυτικό μέλος και ντράμερ της μπάντας. Με έδρα το Λονδίνο, συνδυάζει ηλεκτρονικά στοιχεία με ακουστικά κρουστά, δημιουργώντας τον χαρακτηριστικό ρυθμικό πυρήνα του ήχου τους. Παράλληλα εργάζεται ως graphic designer, συμβάλλοντας στην εικαστική ταυτότητα του συγκροτήματος.

Jason Tsontilis

Synthesizers, Bass, Samplers

Πολυοργανίστας και παραγωγός, με μουσικές για κινηματογράφο και installations που έχουν παρουσιαστεί σε Μαϊάμι, Νέα Υόρκη και Λος Άντζελες. Ως σόλο καλλιτέχνης και δάσκαλος μουσικής τεχνολογίας, φέρνει έναν σύγχρονο, ατμοσφαιρικό χαρακτήρα στον ήχο της μπάντας.

George Alevizo

Bass

Μπασίστας και τραγουδοποιός με επιρροές από desert rock, americana, κρητική και latin μουσική. Εκτός από τη συμμετοχή του στους Electric Litany, δραστηριοποιείται και ως παραγωγός, γνωστός για τη σύνδεση μεσογειακής μελωδικότητας με τον σύγχρονο εναλλακτικό ήχο.