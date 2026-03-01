Η Γερμανία ολοκλήρωσε την εθνική της επιλογή για την Eurovision 2026, με τη Sarah Engels να κερδίζει τον τελικό και να εκπροσωπεί τη χώρα στη Βιέννη με το τραγούδι “Fire”.

Η διαδικασία επιλογής πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεοπτικού εθνικού τελικού, με το αποτέλεσμα να διαμορφώνεται από συνδυασμό επιτροπής και τηλεψηφοφορίας. Η νίκη της Engels ήρθε μετά από μια βραδιά με έντονο ανταγωνισμό, ωστόσο το “Fire” ξεχώρισε για τον δυναμισμό και τη σκηνική του ενέργεια.

Το “Fire” είναι ένα σύγχρονο pop anthem με έντονο ρυθμό, ηλεκτρονικά στοιχεία και εκρηκτικό ρεφρέν. Το κομμάτι χτίζεται σταδιακά, οδηγώντας σε μια κορύφωση που δίνει έμφαση στη φωνητική δύναμη της ερμηνεύτριας.

Θεματικά, το τραγούδι μιλά για αναγέννηση μέσα από τις δυσκολίες και για τη φωτιά που κρύβεται μέσα στον άνθρωπο, μια μεταφορά που λειτουργεί τόσο προσωπικά όσο και σκηνικά.

Ποια είναι η Sarah Engels

Η Sarah Engels είναι ήδη γνωστή στο γερμανικό κοινό από την παρουσία της σε μουσικά talent shows και την επιτυχημένη πορεία της στη δισκογραφία. Διαθέτει εμπειρία στη σκηνή και ισχυρή φωνητική ταυτότητα, στοιχεία που μπορεί να αποδειχθούν καθοριστικά στη σκηνή της Eurovision.

Η Γερμανία, ως μέλος των “Big Five”, προκρίνεται απευθείας στον τελικό. Το στοίχημα για τη χώρα είναι να παρουσιάσει ένα staging που θα απογειώσει τη δυναμική του τραγουδιού και θα διαφοροποιηθεί από τις υπόλοιπες pop συμμετοχές.