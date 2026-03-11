Η Ελβετία παρουσίασε επίσημα το τραγούδι της για τη Eurovision 2026: η Veronica Fusaro θα βρεθεί στη σκηνή της Βιέννης με το «Alice», το οποίο κυκλοφόρησε μαζί με το επίσημο βιντεοκλίπ.

Το «Alice» είναι μια νέα εκδοχή τραγουδιού που υπάρχει στον πρόσφατο δίσκο της Fusaro, Looking For Connection. Παράλληλα, ελβετικά δημοσιεύματα σημειώνουν ότι το τραγούδι έχει και σαφές κοινωνικό αποτύπωμα, καθώς αγγίζει το θέμα της βίας κατά των γυναικών.

Η Veronica Fusaro έχει χτίσει προφίλ ως ερμηνεύτρια με έντονη σκηνική παρουσία, και το «Alice» κινείται σε γραμμή ποπ με στοιχεία σόουλ και ροκ, με έμφαση στη φωνή και στην αίσθηση ότι “λέει μια ιστορία”.

Αυτό το είδος τραγουδιού στη Eurovision κρίνεται πολύ από το σκηνικό στήσιμο (κάμερες, φωτισμοί, κορύφωση), γιατί δεν στηρίζεται μόνο στο “γρήγορο” ρεφρέν, αλλά στο συναίσθημα και στη δυναμική του τριλέπτου.

Για να έχετε την εικόνα της χρονιάς “με μια ματιά”, έχουμε συγκεντρώσει όλες τις εξελίξεις σε μία σελίδα: συμμετοχές ανά χώρα, εθνικοί τελικοί, ημερομηνίες και νέα.

https://musiccorner.gr/eurovision-2026-symmetoches-tragoydia-imerominies-nea/