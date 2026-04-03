Η αντίστροφη μέτρηση για τη Eurovision 2026 μπαίνει πλέον σε πιο προχωρημένη φάση, αφού ανακοινώθηκε επίσημα η σειρά εμφάνισης των χωρών στους δύο ημιτελικούς της φετινής διοργάνωσης στη Βιέννη. Και όπως είναι φυσικό, το ελληνικό ενδιαφέρον πέφτει αμέσως πάνω στις θέσεις που πήραν η Ελλάδα και η Κύπρος, σε μια περίοδο όπου κάθε λεπτομέρεια αρχίζει να αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα.

Η Ελλάδα, με τον Akylas και το «Ferto», θα εμφανιστεί στην 4η θέση του Α’ Ημιτελικού, ο οποίος θα διεξαχθεί την Τρίτη 12 Μαΐου στη Wiener Stadthalle της Βιέννης. Η Κύπρος, από την άλλη, με την Antigoni και το «JALLA», θα ανέβει στη σκηνή στην 8η θέση του Β’ Ημιτελικού, που είναι προγραμματισμένος για την Πέμπτη 14 Μαΐου.

Για την ελληνική συμμετοχή, η 4η θέση είναι μια εμφάνιση αρκετά νωρίς μέσα στο σόου. Η Ελλάδα ακολουθεί την Κροατία και προηγείται της Πορτογαλίας, κάτι που σημαίνει πως το τραγούδι της θα χρειαστεί να χτίσει αμέσως ισχυρή πρώτη εντύπωση και να κρατήσει το βλέμμα του κοινού από νωρίς. Σε τέτοιες περιπτώσεις, μεγάλο ρόλο παίζουν η καθαρότητα της σκηνικής ιδέας, το πόσο άμεσα «γράφει» το ρεφρέν και το αν η εμφάνιση αφήνει σαφές αποτύπωμα πριν αρχίσει να πυκνώνει το υπόλοιπο line-up. Η θέση δεν είναι απαγορευτική, αλλά σίγουρα ζητά ισχυρή παρουσία.

Η Κύπρος βρίσκεται σε διαφορετική συνθήκη. Η 8η θέση στον Β’ Ημιτελικό είναι πιο «κεντρική», άρα έρχεται σε σημείο όπου το κοινό έχει ήδη μπει στον ρυθμό της βραδιάς, χωρίς όμως να έχει αρχίσει ακόμη το τελικό σπριντ των τελευταίων εμφανίσεων. Πρόκειται για θέση που μπορεί να λειτουργήσει ευνοϊκά, ειδικά αν η κυπριακή αποστολή παρουσιάσει ένα performance με καθαρή ταυτότητα και σκηνικό νεύρο. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η Κύπρος εμφανίζεται ακριβώς πριν από την εμφάνιση της διοργανώτριας Αυστρίας ως αυτόματης φιναλίστ μέσα στο σόου, κάτι που δίνει στη συμμετοχή της μια κομβική θέση μέσα στη ροή της βραδιάς.

Ο Α’ Ημιτελικός της 12ης Μαΐου θα έχει την εξής σειρά για τις διαγωνιζόμενες χώρες:

1. Μολδαβία

2. Σουηδία

3. Κροατία

4. Ελλάδα

5. Πορτογαλία

6. Γεωργία

7. Φινλανδία

8. Μαυροβούνιο

9. Εσθονία

10. Ισραήλ

11. Βέλγιο

12. Λιθουανία

13. Άγιος Μαρίνος

14. Πολωνία

15. Σερβία

Στο ίδιο σόου θα εμφανιστούν επίσης, χωρίς να διαγωνίζονται, η Ιταλία και η Γερμανία, οι οποίες προκρίνονται απ’ ευθείας στον τελικό.

Ο Β’ Ημιτελικός της 14ης Μαΐου διαμορφώνεται ως εξής:

1. Βουλγαρία

2. Αζερμπαϊτζάν

3. Ρουμανία

4. Λουξεμβούργο

5. Τσεχία

6. Αρμενία

7. Ελβετία

8. Κύπρος

9. Λετονία

10. Δανία

11. Αυστραλία

12. Ουκρανία

13. Αλβανία

14. Μάλτα

15. Νορβηγία

Στο ίδιο σόου θα ανέβουν επίσης στη σκηνή, εκτός διαγωνιστικού μέρους, η Γαλλία, η διοργανώτρια Αυστρία και το Ηνωμένο Βασίλειο, χώρες που επίσης περνάνε απ’ ευθείας στον τελικό.

Συνολικά, στον διαγωνισμό της Βιέννης συμμετέχουν 35 χώρες. Από κάθε ημιτελικό θα προκριθούν 10 τραγούδια, τα οποία θα συμπληρώσουν τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου 16 Μαΐου, όπου έχουν ήδη εξασφαλισμένη θέση η διοργανώτρια Αυστρία και οι “Big 4” Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Ηνωμένο Βασίλειο. Έτσι, ο τελικός θα αποτελείται από 25 συμμετοχές.

Ένα από τα σημαντικότερα φετινά στοιχεία είναι ότι, για πρώτη φορά από το 2022, επιστρέφουν οι επαγγελματικές κριτικές επιτροπές στους ημιτελικούς, πλάι στο televoting του κοινού. Αυτό αλλάζει αισθητά το πλαίσιο αξιολόγησης των τραγουδιών, αφού πλέον δεν αρκεί μόνο η άμεση τηλεοπτική εντύπωση, αλλά μετρά περισσότερο και η συνολική φωνητική, ερμηνευτική και σκηνική αρτιότητα. Για χώρες όπως η Ελλάδα και η Κύπρος, αυτό μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό, ανάλογα φυσικά με το πόσο ολοκληρωμένα θα παρουσιαστούν πάνω στη σκηνή.

Σε ό,τι αφορά τα πρακτικά στοιχεία των βραδιών, οι δύο ημιτελικοί θα διεξαχθούν στη Wiener Stadthalle της Βιέννης, ενώ σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες τα live shows θα ξεκινούν στις 21:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης, δηλαδή στις 22:00 ώρα Ελλάδας και Κύπρου. Παρουσιαστές της φετινής Eurovision θα είναι η Victoria Swarovski και ο Michael Ostrowski.

Η φετινή διοργάνωση έχει και επετειακό χαρακτήρα, αφού πρόκειται για την 70ή Eurovision, με τη Βιέννη να φιλοξενεί τον διαγωνισμό για τρίτη φορά, μετά το 1967 και το 2015.

Παράλληλα, έχουν ήδη ανακοινωθεί και αρκετά στοιχεία για το τηλεοπτικό στήσιμο των βραδιών:

Ο Α’ Ημιτελικός θα ανοίξει με ένα αφηγηματικό concept με τίτλο «70 Years of Love», αφιερωμένο στη διαδρομή επτά δεκαετιών του διαγωνισμού, ενώ στη συνέχεια μια 70μελής χορωδία θα αποτίσει φόρο τιμής στο «L’amour Est Bleu», ένα από τα κλασικά τραγούδια της Eurovision που συνδέονται και με την πρώτη φορά που η Βιέννη φιλοξένησε τον διαγωνισμό, το 1967.

Το διάλειμμα του ημιτελικού θα έχει τον τίτλο «Kangaroo» και θα αξιοποιεί με χιούμορ τη διαχρονική σύγχυση που υπάρχει σε αρκετούς ανάμεσα στην Αυστρία και την Αυστραλία. Στο ειδικό αυτό σκηνικό μέρος θα εμφανιστούν οι Victoria Swarovski και Michael Ostrowski, πλαισιωμένοι από τον Go-Jo , τον εκπρόσωπο της Αυστραλίας στη Eurovision 2025 με το «Milkshake Man».

Το διάλειμμα του ημιτελικού θα έχει τον τίτλο «Kangaroo» και θα αξιοποιεί με χιούμορ τη διαχρονική σύγχυση που υπάρχει σε αρκετούς ανάμεσα στην Αυστρία και την Αυστραλία. Στο ειδικό αυτό σκηνικό μέρος θα εμφανιστούν οι Victoria Swarovski και Michael Ostrowski, πλαισιωμένοι από τον , τον εκπρόσωπο της Αυστραλίας στη Eurovision 2025 με το «Milkshake Man». Ο Β’ ημιτελικός θα ανοίξει με τους Victoria Swarovski και Michael Ostrowski σε μια σκηνική εισαγωγή βασισμένη στο « Wasted Love », με διάθεση αυτοσαρκασμού και χιούμορ.

Στο διάλειμμα της βραδιάς, ο JJ θα επιστρέψει στη σκηνή για να παρουσιάσει ένα ολοκαίνουργιο τραγούδι.

Την έναρξη του μεγάλου τελικού θα σηματοδοτήσει ο JJ, ο περσινός νικητής της Eurovision, μέσα από ένα εντυπωσιακό opening act που θα πλαισιώνει και την παρέλαση των σημαιών των 25 φιναλίστ. Στο «The Queen of the Night», ο καλλιτέχνης θα συνδυάσει το δικό του μουσικό ύφος με στοιχεία που παραπέμπουν στον Μότσαρτ, έχοντας στο πλευρό του τη Συμφωνική Ορχήστρα Ραδιοφώνου της Βιέννης, δεκάδες χορευτές και ακροβατικά στοιχεία.

Στο κομμάτι των interval acts, ο τελικός θα δώσει έντονο επετειακό χαρακτήρα στη βραδιά, γιορτάζοντας τα 70 χρόνια του θεσμού μέσα από εμφανίσεις αγαπημένων ονομάτων της Eurovision. Η Verka Serduchka, η Erika Vikman, οι Lordi και οι Il Volo θα παρουσιάσουν τραγούδια που συνδέονται με την ιστορία του διαγωνισμού μέσα από νέες εκτελέσεις, ενώ ο Parov Stelar θα προσθέσει τον δικό του ξεχωριστό ρυθμό με τον electro-swing ήχο του. Λίγο πριν από την ανακοίνωση του αποτελέσματος, θα εμφανιστεί και ο Cesár Sampson με μια ερμηνεία του «Vienna».

