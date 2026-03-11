Η Αρμενία ολοκλήρωσε επίσημα το παζλ της Eurovision 2026: ο SIMÓN είναι ο καλλιτέχνης που θα εκπροσωπήσει τη χώρα στη Βιέννη, με το τραγούδι «Paloma Rumba», το οποίο κυκλοφόρησε μαζί με το επίσημο βίντεο.

Πριν από την αποκάλυψη, ο SIMÓN μίλησε για ένα όνειρο χρόνων που γίνεται πραγματικότητα, τονίζοντας ότι θέλει το τραγούδι του να μεταφέρει αίσθηση ελευθερίας, ενέργεια και την ιδέα ότι με ένα γενναίο βήμα μπορείς να πετύχεις αυτό που κυνηγάς.

Το «Paloma Rumba» έχει χιούμορ στους στίχους, έντονη στάση στην ερμηνεία και εκρηκτική παραγωγή. Η ιστορία του τραγουδιού ακολουθεί έναν ήρωα που αφήνει πίσω μια άχαρη καθημερινότητα τύπου “9 με 5” και διαλέγει να κυνηγήσει το πάθος του. Ένα τραγούδι δηλαδή, για τη στιγμή που λες “αντίο” σε ό,τι σε κρατά πίσω και ξεκινάς να ζεις στον ρυθμό της καρδιάς σου.

Το «Paloma Rumba» είναι από τις συμμετοχές που ποντάρουν στο χαρακτήρα και στη σκηνική ενέργεια: ρυθμικό, “θεατρικό” στην αίσθηση και με παραγωγή που φαίνεται σχεδιασμένη για να γράψει τηλεοπτικά. Αν στη Βιέννη η Αρμενία μεταφέρει σωστά το attitude και τη δυναμική του κομματιού, μπορεί να γίνει από εκείνα τα entries που κερδίζουν κοινό επειδή έχουν “πρόσωπο”, όχι μόνο ρεφρέν.

Η Αρμενία επέλεξε τον SIMÓN με εσωτερική διαδικασία, ενώ ο καλλιτέχνης είχε ήδη εμφανιστεί έντονα στο ραντάρ των fans από προηγούμενη παρουσία του σε εθνική διαδικασία.

Για να έχετε την εικόνα της χρονιάς “με μια ματιά”, έχουμε συγκεντρώσει όλες τις εξελίξεις σε μία σελίδα: συμμετοχές ανά χώρα, εθνικοί τελικοί, ημερομηνίες και νέα.

