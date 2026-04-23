Η φετινή Eurovision μπαίνει πλέον ολοκληρωμένα και στη δισκογραφία της. Το επίσημο album του Eurovision Song Contest 2026, που φιλοξενεί και τις 35 συμμετοχές της φετινής διοργάνωσης στη Βιέννη, είναι ήδη διαθέσιμο σε ψηφιακή μορφή από την UMG, δίνοντας στους φίλους του διαγωνισμού τη δυνατότητα να ακούσουν συγκεντρωμένα όλα τα τραγούδια που θα διαγωνιστούν στη σκηνή του φετινού θεσμού.

Η κυκλοφορία δεν περιορίζεται μόνο στο streaming. Σύμφωνα με το επίσημο shop της Eurovision, το album θα διατεθεί και σε διπλό CD στις 24 Απριλίου 2026, ενώ έχει ήδη ανακοινωθεί και ειδική έκδοση σε συλλεκτικό τριπλό χρωματιστό βινύλιο, η οποία αναμένεται στις 22 Μαΐου 2026.

Το επίσημο album δεν λειτουργεί ως «βιτρίνα» μόνο για τα πιο εμπορικά ή πιο πολυσυζητημένα ονόματα, αλλά ως το πλήρες μουσικό αποτύπωμα της φετινής Eurovision. Στο tracklist περιλαμβάνονται όλες οι φετινές συμμετοχές, από την ελληνική εκπροσώπηση του Akylas με το «Ferto» και την κυπριακή συμμετοχή της Antigoni με το «Jalla», μέχρι τις προτάσεις όλων των υπόλοιπων χωρών που θα διεκδικήσουν τη διάκριση στη Βιέννη.

Η έκδοση ακολουθεί τη λογική των προηγούμενων ετών: ένα ενιαίο compilation που δίνει στον ακροατή την πλήρη εικόνα του διαγωνισμού πριν από τους ημιτελικούς και τον μεγάλο τελικό. Είναι, με άλλα λόγια, ο πιο άμεσος τρόπος για να παρακολουθήσει κανείς τη φετινή μουσική ταυτότητα της Eurovision έξω από τη σκηνική της διάσταση, μόνο μέσα από τα ίδια τα τραγούδια. Φυσικά αν θέλετε να διαβάσετε και λεπτομέρειες για κάθε τραγούδι και τους ερμηνευτές, μπορείτε να μπείτε στη σχετική σελίδα του MusicCorner.gr!

Η φετινή διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη, ενώ να θυμίσουμε ότι το 2026 σηματοδοτεί τα 70 χρόνια της Eurovision.

Για τους φανατικούς του διαγωνισμού, τέτοιες κυκλοφορίες έχουν πάντα τη δική τους αξία, καθώς λειτουργούν σαν ένα «στιγμιότυπο» της κάθε χρονιάς, πριν ακόμη οι σκηνικές εμφανίσεις, οι ανατροπές των προβών και η τηλεοπτική εικόνα επηρεάσουν το πώς θα θυμόμαστε τα τραγούδια…