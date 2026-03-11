Η Γεωργία αποκάλυψε επίσημα το τραγούδι της για τη Eurovision 2026: οι Bzikebi θα ανέβουν στη σκηνή της Βιέννης με το «On Replay», το οποίο κυκλοφόρησε μαζί με το επίσημο βίντεο.

Τη μουσική του τραγουδιού υπογράφει ο Giga Kukhianidze, ενώ οι στίχοι ανήκουν στη Lizi Japaridze.

Το «On Replay» έχει σύγχρονο, ρυθμικό “πάτημα” και βασίζεται σε καθαρό ρεφρέν και έντονη ενέργεια, στοιχεία που συνήθως αποδίδουν καλά τηλεοπτικά όταν το στήσιμο στη σκηνή είναι στοχευμένο.

Οι Bzikebi είναι φωνητικό τρίο από τη Γεωργία και έγιναν γνωστοί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο από τη νίκη τους στη Junior Eurovision το 2008.

Η Γεωργία θα εμφανιστεί στο πρώτο μισό του Α’ Ημιτελικού (Τρίτη 12 Μαΐου)

Η Γεωργία θα εμφανιστεί στο πρώτο μισό του Α' Ημιτελικού (Τρίτη 12 Μαΐου)

