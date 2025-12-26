Η Eurovision 2026 αρχίζει σιγά σιγά να παίρνει μορφή, όχι μόνο καλλιτεχνικά αλλά και οικονομικά. Ένα από τα πρώτα και πιο ουσιαστικά ερωτήματα κάθε χρονιάς αφορά τα τέλη συμμετοχής που καλούνται να καταβάλουν οι δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς προκειμένου να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό.

Η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση διατηρεί τα τέλη συμμετοχής στα ίδια περίπου επίπεδα με τις τελευταίες διοργανώσεις, παρά το γεγονός ότι ο αριθμός των χωρών που θα συμμετάσχουν αναμένεται μειωμένος. Πρόκειται για μια επιλογή με ιδιαίτερη σημασία, καθώς αποτρέπει την επιπλέον επιβάρυνση των χωρών που συνεχίζουν να στηρίζουν τον θεσμό και κρατά τον διαγωνισμό προσβάσιμο για χώρες με περιορισμένα οικονομικά περιθώρια.

Το ποσό της Ελλάδας για τη Eurovision 2026

Για την Ελλάδα, το τέλος συμμετοχής για τη Eurovision 2026 ανέρχεται στις 151.502 ευρώ. Το ποσό αυτό αφορά αποκλειστικά το δικαίωμα συμμετοχής και μετάδοσης του διαγωνισμού και καταβάλλεται από την ΕΡΤ προς την EBU.

Πρόκειται για ένα νούμερο που κινείται στη γνωστή «ζώνη» των τελευταίων ετών και δεν συνιστά ούτε ρεκόρ ούτε κάποια αιφνιδιαστική αύξηση. Αντίθετα, δείχνει μια σχετική σταθερότητα, η οποία επιτρέπει στην ελληνική δημόσια τηλεόραση να προγραμματίσει με μεγαλύτερη ασφάλεια τη συνολική της παρουσία στη διοργάνωση. Φυσικά από την άλλη, δεν τα λες και λίγα!

Είναι σημαντικό να γίνει ξεκάθαρο τι ακριβώς σημαίνει αυτό το ποσό, καθώς συχνά δημιουργείται η εντύπωση ότι πρόκειται για το συνολικό κόστος της ελληνικής συμμετοχής.

Το τέλος συμμετοχής όμως καλύπτει μόνο το δικαίωμα της Ελλάδας να λάβει μέρος στη διοργάνωση και εξασφαλίζει τη δυνατότητα τηλεοπτικής και διαδικτυακής μετάδοσης του διαγωνισμού από την ΕΡΤ.

Δεν περιλαμβάνει όμως τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής της αποστολής, την παραγωγή της σκηνικής εμφάνισης, τις αμοιβές καλλιτεχνών, δημιουργών και συνεργατών, το κόστος επιλογής τραγουδιού και εκπροσώπου και οποιαδήποτε παράλληλη παραγωγή ή προωθητική ενέργεια.

Με απλά λόγια, τα περίπου 150.000 ευρώ είναι το «εισιτήριο» για τη συμμετοχή. Το πραγματικό όμως συνολικό κόστος προκύπτει από μια σειρά επιμέρους αποφάσεων και επιλογών που ακολουθούν.

Σε σχέση με τα τελευταία χρόνια, το ποσό για το 2026 θεωρείται απολύτως διαχειρίσιμο. Είναι ελαφρώς αυξημένο σε σχέση με το 2025, αλλά παραμένει χαμηλότερο από χρονιές όπου η Ελλάδα κλήθηκε να πληρώσει αισθητά περισσότερα για τη συμμετοχή της.

Αυτή η σταθερότητα δείχνει ότι η EBU προσπαθεί να κρατήσει μια ισορροπία, ειδικά σε μια περίοδο όπου ο θεσμός βρίσκεται συχνά στο επίκεντρο πολιτικών και κοινωνικών εντάσεων.

Μειωμένες συμμετοχές, ίδιο κόστος

Η Eurovision 2026 αναμένεται να διεξαχθεί με λιγότερες χώρες σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, καθώς ορισμένες επέλεξαν να απέχουν. Παρ’ όλα αυτά, η απόφαση της EBU να μην αυξήσει τα τέλη συμμετοχής για τις χώρες που παραμένουν στον διαγωνισμό έχει τη σημασία του.

Ο λόγος που αρκετές χώρες (και σημαντικές στην ιστορία του θεσμού) δεν θα συμμετέχουν στον διαγωνισμό έχει να κάνει με τη συμμετοχή του Ισραήλ. Μέχρι στιγμής οι χώρες που έχουν επιβεβαιώσει ότι θα αποχωρήσουν από τη Eurovision 2026 είναι οι εξής:

Ισπανία

Η δημόσια ραδιοτηλεόραση της Ισπανίας ανακοίνωσε ότι δεν θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό του 2026, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την απόφαση να επιτραπεί η συμμετοχή του Ισραήλ.

Ολλανδία

Η δημόσια τηλεόραση της Ολλανδίας επιβεβαίωσε ότι αποσύρει τη συμμετοχή της από τη Eurovision 2026, επίσης λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ στον διαγωνισμό.

Ιρλανδία

Η Ιρλανδία ανακοίνωσε ότι δεν θα στείλει εκπρόσωπο για το 2026, μία ακόμη χώρα που συνδέει την απόφασή της με τις πολιτικές εξελίξεις και τη συμμετοχή του Ισραήλ.

Σλοβενία

Η Σλοβενία είναι επίσης στον κατάλογο των χωρών που έχουν αποφασίσει να απέχουν από τον διαγωνισμό για το 2026, σε αντίδραση για το ίδιο θέμα.

Ισλανδία

Πρόσφατα η Ισλανδία επιβεβαίωσε κι αυτή ότι δεν θα συμμετέχει στο 2026, καθιστώντας την πέμπτη χώρα που αποσύρεται με τον ίδιο πολιτικό προβληματισμό.

Οι απουσίες αυτές αποτελούν πρωτόγνωρη συγκέντρωση μποϊκοτάζ για τα δεδομένα της Eurovision και έχουν δημιουργήσει έντονες αντιδράσεις στην κοινότητα του διαγωνισμού.

Η στάση της Ελλάδας και οι συζητήσεις στο εσωτερικό

Η συμμετοχή της Ελλάδας στη Eurovision 2026 δεν πέρασε χωρίς συζητήσεις και αντιδράσεις. Όπως συμβαίνει συχνά τα τελευταία χρόνια, ο διαγωνισμός δεν αντιμετωπίζεται μόνο ως μουσικό γεγονός, αλλά και ως πεδίο πολιτικών και κοινωνικών τοποθετήσεων.

Παρά τις επιμέρους φωνές που ζητούν αποχώρηση ή επανεξέταση της στάσης της χώρας, η ΕΡΤ προχώρησε κανονικά στην καταβολή του τέλους συμμετοχής, επιβεβαιώνοντας ότι –τουλάχιστον για το 2026– η Ελλάδα θα συνεχίσει να δίνει το «παρών» στον μεγαλύτερο μουσικό διαγωνισμό της Ευρώπης.

Για τη δημόσια τηλεόραση, το ποσό των 151.502 ευρώ δεν αποτελεί αμελητέα δαπάνη, αλλά ούτε και έναν αριθμό που από μόνος του κρίνει τη βιωσιμότητα της συμμετοχής. Το ουσιαστικό ζήτημα παραμένει το πώς αξιοποιείται συνολικά το budget: Υπάρχει ξεκάθαρη καλλιτεχνική στρατηγική; Η επιλογή τραγουδιού και καλλιτέχνη γίνεται με όρους ποιότητας και όχι ευκαιριακά; Η συμμετοχή αντιμετωπίζεται ως πολιτιστικό προϊόν και όχι απλώς ως τηλεοπτικό event;

Εκεί κρίνεται τελικά η επιτυχία ή η αποτυχία, πολύ περισσότερο από το ίδιο το participation fee.

Η Eurovision 2026 και η επόμενη μέρα

Με τα τέλη συμμετοχής πλέον γνωστά, η Eurovision 2026 περνά στην επόμενη φάση της. Για την Ελλάδα, το στοίχημα παραμένει το ίδιο: να αξιοποιήσει τη συμμετοχή όχι μόνο ως παρουσία, αλλά ως ευκαιρία ουσιαστικής καλλιτεχνικής έκφρασης και διεθνούς προβολής.

Το ποσό έχει πληρωθεί, η θέση της χώρας στον διαγωνισμό έχει εξασφαλιστεί και το βάρος πέφτει πλέον στις αποφάσεις που θα ακολουθήσουν. Εκεί, όπως πάντα, θα κριθούν όλα…