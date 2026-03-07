Η Γαλλία ανακοίνωσε τη συμμετοχή της για τη Eurovision, επιλέγοντας τη νεαρή τραγουδίστρια Monroe με το τραγούδι «Regarde!».

Η επιλογή έγινε μέσω εσωτερικής διαδικασίας από τη France Télévisions, που τα τελευταία χρόνια ακολουθεί αυτή τη στρατηγική για την επιλογή της γαλλικής συμμετοχής στον διαγωνισμό.

Η Monroe είναι μια ανερχόμενη τραγουδίστρια της γαλλικής σκηνής, που έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό μετά τη νίκη της στο τηλεοπτικό talent show Prodiges το 2025.

Παρά το νεαρό της ηλικίας της, έχει ήδη ξεχωρίσει για τη φωνητική της ικανότητα και την έντονη σκηνική παρουσία, στοιχεία που οδήγησαν τη γαλλική αποστολή να της εμπιστευτεί την εκπροσώπηση της χώρας στη Eurovision.

Με το τραγούδι «Regarde!», η Γαλλία επιλέγει μια συμμετοχή που επιχειρεί να αναδείξει διαφορετικές πτυχές της σύγχρονης γαλλικής μουσικής. Η σύνθεση συνδυάζει επιρροές από ποπ, musical και κλασική φωνητική αισθητική, σε μια προσπάθεια να δημιουργήσει μια θεατρική και δυναμική παρουσία στη σκηνή της Eurovision.

Η Γαλλία τα τελευταία χρόνια έχει επενδύσει σε καλλιτεχνικά ισχυρές συμμετοχές, επιδιώκοντας μια νέα νίκη στον διαγωνισμό μετά από δεκαετίες. Με τη Monroe και το «Regarde!», η χώρα ελπίζει να παρουσιάσει μια συμμετοχή που θα ξεχωρίσει τόσο για τη φωνητική της ποιότητα όσο και για τη σκηνική της αισθητική.

Ως μία από τις χώρες των Big Five, η Γαλλία προκρίνεται απευθείας στον τελικό της Eurovision 2026, που θα πραγματοποιηθεί στις 16 Μαΐου στη Βιέννη.

