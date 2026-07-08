Η Φωτεινή Βελεσιώτου, μια από τις πιο χαρακτηριστικές και αγαπημένες φωνές της ελληνικής σκηνής, με την ιδιαίτερη ερμηνεία και την αμεσότητα που τη χαρακτηρίζει, επιστρέφει το καλοκαίρι με ένα πρόγραμμα ανατρεπτικό, με φρέσκο ήχο, εκπλήξεις και έντονη επαφή με το κοινό, όπου το γέλιο συναντά τη συγκίνηση και τίποτα δεν είναι προβλέψιμο. Μαζί με τη μπάντα της, παρουσιάζει τραγούδια από τη δισκογραφία της όπως οι «Μέλισσες» τα «Διόδια» που συνομιλούν με αγαπημένα μας λαϊκά, έντεχνα, ρεμπέτικα και παραδοσιακά, σε σύγχρονες ενορχηστρώσεις.

Πιο αναλυτικά η καλοκαιρινή περιοδεία:

· Παρασκευή 10 Ιουλίου «Κυρίες του ρεμπέτικου» με Μπέττυ Χαρλαύτη

(Γήπεδο Μπάσκετ Ελληνορώσων – Αθήνα)

· Δευτέρα 13 Ιουλίου Γιάννενα (Κάστρο Ιωαννίνων)

· Τετάρτη 15 Ιουλίου Λαμία – Τόπος Τεχνών Χώρα

· Δευτέρα 27 Ιουλίου Χαλκίδα (Λιμανάκι Δροσιάς)

· Τετάρτη 29 Ιουλίου Φεστιβάλ “Γλυπία αγάπη μου” – Πάρνωνας Αρκαδίας

· Πέμπτη 30 Ιουλίου Πρέβεζα – Αποσπερίτης

· Σάββατο 1η Αυγούστου Ελληνόπυργος Καρδίτσας με Αναστασία Μουτσάτσου

· Παρασκευή 7 Αυγούστου Πόρτο Βαλίτσα – Χαλκιδική

· Σάββατο 8 Αυγούστου Ουρανούπολη

· Τετάρτη 12 Αυγούστου Ιθάκη

· Παρασκευή 21 Αυγούστου Πάρος

· Δευτέρα 24 Αυγούστου Αμύνταιο Φλώρινας

· Σάββατο 29 Αυγούστου Λευκάδα

· Κυριακή 30 Αυγούστου Δίον Αφιέρωμα στον Γιώργο Καζαντζή

· Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου Δραπετσώνα Λιπάσματα με Αναστασία Μουτσάτσου

· Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου Νέα Σμύρνη με Αναστασία Μουτσάτσου

· Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου Αθήνα Φεστιβάλ ΚΝΕ

(Το πρόγραμμα ανανεώνεται συνεχώς και στην πορεία θα προστεθούν και άλλες ημερομηνίες)

Η κάθε βραδιά εξελίσσεται σε μια ζωντανή εμπειρία χωρίς να ακολουθεί συνταγές, αλλά μοιάζει σαν να χτίζεται εκείνη τη στιγμή, αφήνοντας στο τέλος την αίσθηση μιας μεγάλης, αυθεντικής παρέας.

“Στα τραγούδια μας χωράνε όλα όσα αγαπάμε, όλα όσα μας κάνουν να γελάμε, να συγκινούμαστε και να εκφραζόμαστε. Ανυπομονώ να ανταμώσουμε και να το ζήσουμε μαζί!”

Φωτεινή

Η μπάντα της Φωτεινής αποτελείται από τους Δημήτρη Μπασδάνη (κιθάρες, ενορχηστρώσεις), Αγγελική Παρδάλη (σαντούρι, φωνή), Ανέστη Τσιαρτσιανίδη (βιολί, φωνητικά) και Μάνο Ναζλή (τύμπανα, κρουστά).