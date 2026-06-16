Γράφει η Μαρία Αβραμίδου

Η παρουσιάστρια μετεωρολογικού δελτίου, Margaret Fairchild (Emily Blunt), αρχίζει ξαφνικά να μιλά μια ακατάληπτη γλώσσα, ενώ η εκπομπή της είναι στον αέρα. Όταν παρακολουθεί το σχετικό βίντεο, ο Daniel Kellner (Josh O’Connor) συνειδητοποιεί ότι είναι ο μόνος που καταλαβαίνει τί λέει.

Ο σπουδαίος Steven Spielberg σκηνοθετεί την «Ημέρα Αποκάλυψης» (“Disclosure Day”), με το σενάριο του David Koepp να βασίζεται σε δική του ιδέα. Επιστρέφοντας σε μία από τις αγαπημένες του και εμβληματικές θεματολογίες, η οποία έχει να κάνει με την επικοινωνία με εξωγήινα πλάσματα, ο Spielberg μεγαλουργεί σκηνοθετικά. Εντυπωσιακά καδραρίσματα, αναπάντεχες γωνίες λήψεις, σωστή καθοδήγηση των ταλαντούχων ηθοποιών και, πάνω απ’ όλα, εξαιρετικός ρυθμός χαρακτηρίζουν και αυτήν του τη δημιουργία. Στη διανομή, πέρα από τους δύο πρωταγωνιστές, ξεχωρίζουν οι θαυμάσιοι Colin Firth, Eve Hewson και Colman Domingo, ενώ τα μέγιστα συμβάλλουν στην ατμόσφαιρα η φωτογραφία του Janusz Kaminski και η μουσική του John Williams –αμφότεροι μόνιμοι συνεργάτες του σκηνοθέτη.

Παρά το γεγονός ότι προσωπικά οι ταινίες με εξωγήινους δεν με συγκινούν ιδιαίτερα, με το έργο αυτό νοιώθω ότι ο Spielberg προσπαθεί να συνοψίσει την σχετική του φιλμογραφία, ενώ είναι έκδηλη η πίστη του ότι, στο σύμπαν αυτό, δεν είμαστε μόνοι. Και ενώ η ιστορία ξεκινά ως τεράστια προσπάθεια συγκάλυψης της αλήθειας από μια καταπιεστική εξουσία, η καθαρή ματιά των μικρών παιδιών –ακόμη ένα κομβικής σημασίας στοιχείο στην φιλμογραφία του σκηνοθέτη– είναι αυτή που, με την αθωότητά της, εντοπίζει πάντοτε τί είναι πραγματικά ουσιαστικό. Και κάπως έτσι, ο καθένας μας μπορεί να δει πού βρίσκεται η Αλήθεια, η Γνώση και η Αγάπη που λαχταρά.

*Η ταινία προβάλλεται στους κινηματογράφους σε διανομή από την Tanweer, από την Πέμπτη, 10 Ιουνίου.

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