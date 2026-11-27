Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει από τις 16 Δεκεμβρίου, στην ανακαινισμένη Σκηνή «Μαρίκα Κοτοπούλη» του Θεάτρου REX, το «Πολύ κακό για το Τίποτα», μία νέα ανατρεπτική εκδοχή της ομώνυμης κωμωδίας του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ, σε απόδοση – διασκευή Έρις Κύργια, και σκηνοθεσία – χορογραφία Κωνσταντίνου Ρήγου, με έναν θίασο λαμπερών ερμηνευτ(ρι)ών.

Με την επιστροφή του στο Εθνικό Θέατρο, ο Κωνσταντίνος Ρήγος μεταμορφώνει το εκλεπτυσμένο παιχνίδι ερωτικών παρεξηγήσεων του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ «Πολύ κακό για το τίποτα», σε ένα αστραφτερό σόου. Η ευφάνταστη κωμωδία μεταφέρεται στο πλατό μιας live ψυχαγωγικής εκπομπής, με εκρηκτικά σκετς, που πυροδοτούν μια πλήρη —χωρίς επιστροφή— αποδιοργάνωση!

Πλάνη και αποπλάνηση, απιστίες και κακοπιστίες, έμφυλες αντιπαραθέσεις, παλιές πληγές και έριδες, καταιγιστικές κωμικές ανατροπές, μεταμφιέσεις και κρυφακούσματα συνθέτουν άλλοτε ένα παιχνιδιάρικο τέχνασμα, που οδηγεί στον έρωτα και την αυτογνωσία, και άλλοτε μια σκανδαλώδη ίντριγκα με απρόβλεπτες συνέπειες. Την ίδια ώρα, ένα μουσικό τρίο μετατρέπει την παράσταση σε μια απρόβλεπτη live φιέστα, με πρωτότυπα τραγούδια από τον κόσμο του μιούζικαλ έως τη λάτιν και από την τζαζ έως τη σύγχρονη pop κουλτούρα, που συνομιλούν με στίχους και σονέτα του Σαίξπηρ.

Ένας έμπειρος παρουσιαστής τηλεοπτικών σόου ετοιμάζεται για την πρεμιέρα του νέου του εγχειρήματος· στο επίκεντρο βρίσκονται η εκρηκτική σχέση της Βεατρίκης και του Βενέδικτου—ενός σπινθηροβόλου ντουέτου ευφυΐας, αντιπαράθεσης και έλξης—, αλλά και ο επικείμενος γάμος της Ηρώς με τον νεαρό Κλάουντιο, που κανείς δεν ξέρει αν τελικά θα πραγματοποιηθεί. Όμως, καθώς το καρουζέλ των παρεξηγήσεων ξεκινά, τίποτα δεν μένει όπως είχε σχεδιαστεί. Το περίφημο παιχνίδι ανάμεσα στο “nothing” και το “noting” επικυρώνει την αίσθηση πως η πραγματικότητα δεν βιώνεται, αλλά κατασκευάζεται. Και εμείς μένουμε να αναρωτιόμαστε τι είναι αλήθεια και τι μυθοπλασία…

Ταυτότητα παράστασης

Απόδοση – Διασκευή: Έρι Κύργια

Σύλληψη – Σκηνοθεσία – Χορογραφία – Σκηνικό: Κωνσταντίνος Ρήγος

Μουσική: Γιαν Βαν Αγγελόπουλος

Συνεργάτιδα Σκηνογράφος: Διδώ Γκόγκου

Κοστούμια: Γιώργος Σεγρεδάκης

Φωτισμοί: Ελευθερία Ντεκώ

Συνεργάτιδα Χορογράφου: Νεφέλη Θεοδότου

Μουσική διδασκαλία: Μελίνα Παιονίδου

Δραματολόγος παράστασης: Έρι Κύργια

Βοηθός σκηνοθέτη: Άγγελος Παναγόπουλος

Συνεργάτης φωτιστής: Σωτήρης Ρουμελιώτης

Φωτογραφίες & video: Χρήστος Συμεωνίδης

Παίζουν (αλφαβητικά)

Ινώ Αθανασιάδου, Νίκος Αναστασόπουλος, Νεφέλη Θεοδότου, Σμαράγδα Καρύδη, Ίντρα Κέιν, Θάνος Λέκκας, Δαυίδ Μαλτέζε, Τατιάνα Μελίδου, Μάριος-Αθανάσιος Μποζίκας, Βασίλης Μπούτσικος, Δημοσθένης Παπαδόπουλος, Γιώργο Πρίφτι, Δημήτρης Σταυριανόπουλος, Μιχαήλ Ταμπακάκης, Τέλης Τελλάκης, Ρένος Χαραλαμπίδης, Σπύρος Χριστάκης

Μουσικοί επί σκηνής

Γιαν Βαν Αγγελόπουλος (τύμπανα)

Δημήτρης Χατζηζήσης (κιθάρα)

Κωστής Χριστοδούλου (πλήκτρα)

Πρεμιέρα : 16 Δεκεμβρίου 2026

Μέρες και ώρες παραστάσεων

Τετάρτη & Κυριακή: 19:00

Πέμπτη έως Σάββατο: 20:30

Εθνικό Θέατρο

Θέατρο REX – Σκηνή «Μαρίκα Κοτοπούλη»

Πανεπιστημίου 48, Αθήνα

Τιμές εισιτηρίων

Τετάρτη & Παρασκευή: Διακεκριμένη Ζώνη 20€, Α΄ Ζώνη 17€, Β΄ Ζώνη 15€, Γ΄ Ζώνη 10€

Πέμπτη: Γενική Είσοδος 14€

Σάββατο & Κυριακή: Διακεκριμένη Ζώνη 25€, Α΄ Ζώνη 22€, Β΄ Ζώνη 18€, Γ΄ Ζώνη 10€

Φοιτητικό – Νεανικό (έως 28 ετών): 12€

65+ ετών: Τετάρτη 12€ & Πέμπτη έως Κυριακή 14€

Άνεργοι, ΑμεΑ & συνοδοί: 5€

Πολύτεκνοι: 10€

Προπώληση Εισιτηρίων

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