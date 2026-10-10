Ο Ακύλας κυκλοφορεί τη δική του εκδοχή στο «Το πάρτυ», το τραγούδι που γνωρίσαμε το 2005 από τον Νίκο Μίχα. Η νέα κυκλοφορία είναι διασκευή: η μουσική και οι στίχοι παραμένουν του Μίχα, ενώ την παραγωγή υπογράφουν οι TEO.x3 και N1KT0.

Η πρώτη εκτέλεση είχε τον εξωστρεφή pop-rock ήχο της εποχής της. Ο Ακύλας κρατά την ενέργεια του τραγουδιού, αλλά τη μεταφέρει σε μια πιο ηλεκτρονική παραγωγή, με έντονο ρυθμό και synth στοιχεία. Η συνάντηση αυτή δίνει στο κομμάτι μια διαφορετική θέση: για κάποιους είναι μια επιστροφή σε ένα γνώριμο τραγούδι των 00s, ενώ άλλοι θα το ακούσουν για πρώτη φορά μέσα από τη φωνή του.

Μια διασκευή μετά το «Press Start»

Το «Το πάρτυ» έρχεται λίγους μήνες μετά το πρώτο άλμπουμ του Ακύλα, «Press Start», και μετά το πιο πρόσφατο «Μαζί κι Αντίθετα», τη μπαλάντα που ακούγεται στους τίτλους της σειράς «Αντώνιος και Κλεοπάτρα». Με αυτή τη νέα επιλογή επιστρέφει σε μια πιο εξωστρεφή πλευρά του, διαλέγοντας όμως να ερμηνεύσει ένα τραγούδι άλλου δημιουργού.

Το ενδιαφέρον της κυκλοφορίας βρίσκεται ακριβώς εκεί: ένα κομμάτι που συνδέθηκε με τη φωνή και τη γραφή του Νίκου Μίχα αποκτά νέα παραγωγή και περνά σε έναν ερμηνευτή με διαφορετική μουσική ταυτότητα. Ο δημιουργός του πρωτότυπου τραγουδιού παραμένει σαφώς παρών, ενώ ο Ακύλας το συστήνει στο σημερινό κοινό με τον δικό του τρόπο.