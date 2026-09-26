Ο Ακύλας επιστρέφει με το νέο του τραγούδι «Μαζί κι Αντίθετα», το οποίο κυκλοφορεί από τη Minos EMI, A Universal Music Company, και μας καθηλώνει μέσα από μια ιδιαίτερα συναισθηματική μπαλάντα.

Αφήνοντας για λίγο στην άκρη την έντονη ενέργεια που τον χαρακτηρίζει, ο Ακύλας κινείται σε πιο ατμοσφαιρικούς ήχους και επιστρέφει σε ένα ερμηνευτικό ύφος που θυμίζει την πρώτη μας γνωριμία μαζί του. Σε ένα γεμάτο συναίσθημα τραγούδι, η ξεχωριστή φωνή και η χαρακτηριστική ερμηνεία του αναδεικνύουν με ευαισθησία κάθε στίχο και μελωδία.

Το «Μαζί κι Αντίθετα» είναι το τραγούδι των τίτλων της σειράς «Αντώνιος και Κλεοπάτρα», με τη μουσική να υπογράφει ο Χρίστος Νικολάου και τους στίχους η Λίνα Δημοπούλου.

Μέσα από το «Μαζί κι Αντίθετα», ο Ακύλας αποτυπώνει την ένταση, την έλξη και τις αντιθέσεις μιας σχέσης, σε ένα τραγούδι που δένει με την ιστορία και την ατμόσφαιρα του «Αντώνιος και Κλεοπάτρα».

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