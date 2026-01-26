Η Αλβανία άνοιξε πολύ νωρίς το φετινό χορό και έδειξε, για άλλη μια φορά, ότι το Festivali i Këngës δεν είναι απλώς ένας “εθνικός τελικός”, αλλά ένας θεσμός με βάρος. Στον τελικό της 64ης διοργάνωσης, ο Alis κέρδισε το εισιτήριο για τη Βιέννη με το τραγούδι “Nân”, παίρνοντας ξεκάθαρο προβάδισμα τόσο από τους κριτές όσο και από το κοινό.

Το ενδιαφέρον εδώ είναι διπλό: αφενός, η Αλβανία παραμένει πιστή στο μοντέλο “φεστιβάλ–βιτρίνα” που συχνά βγάζει τραγούδια με χαρακτήρα και ιδιαιτερότητα (και όχι απλώς “Eurovision-friendly” συνταγές). Αφετέρου, το “Nân” έρχεται ως επιλογή που φαίνεται να ποντάρει στην ταυτότητα: ατμόσφαιρα, ερμηνεία και μια αισθητική που δεν προσπαθεί να γίνει κάτι άλλο από αυτό που είναι.

Στο επίπεδο της αφήγησης, το “Nân” κουβαλάει ήδη το “βάρος” μιας νίκης σε μια διοργάνωση όπου η αποδοχή από κριτική επιτροπή και televote μετράει ως ένδειξη ευρείας στήριξης. Και αυτό είναι πάντα χρήσιμο στη Eurovision, ειδικά όταν πλησιάζουν οι πρώτες προβλέψεις, οι συγκρίσεις, οι “σειρές” των ημιτελικών και φυσικά η στιγμή που θα αρχίσει να μετράει η σκηνική παρουσία.

Το επόμενο βήμα για την Αλβανία είναι να δούμε πώς θα “μεταφραστεί” το τραγούδι στη σκηνή της Eurovision: το FiK (Festivali i Këngës) έχει τη δική του αισθητική, η Eurovision όμως απαιτεί απόλυτη στόχευση στην τηλεοπτική εικόνα. Ο Alis ξεκινά με ένα υλικό που ξεχωρίζει ήδη από την πρώτη ανάγνωση και αυτό, σε μια χρονιά που θα γεμίσει γρήγορα από συμμετοχές, είναι μεγάλο πλεονέκτημα.

Για να έχετε την εικόνα της χρονιάς “με μια ματιά”, έχουμε συγκεντρώσει όλες τις εξελίξεις σε μία σελίδα: συμμετοχές ανά χώρα, εθνικοί τελικοί, ημερομηνίες και νέα.

https://musiccorner.gr/eurovision-2026-symmetoches-tragoydia-imerominies-nea/