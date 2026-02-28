Η LRT, ο εθνικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Λιθουανίας, ολοκλήρωσε την εθνική επιλογή για την συμμετοχή της στη φετινή Eurovision, στο Twinsbet Arena του Βίλνιους, με τον Lion Ceccah να κατακτά την πρώτη θέση και να ταξιδεύει στην Αυστρία με το τραγούδι του «Sólo quiero más».

Ο Lion Ceccah είναι μια από τις πιο ενδιαφέρουσες προσωπικότητες στη σύγχρονη σκηνή της Λιθουανίας, γνωστός για τη σκηνική του παρουσία, την εκφραστική φωνή του και τη βαθιά καλλιτεχνική προσέγγιση των τραγουδιών του. Η φετινή του συμμετοχή ήταν ανάμεσα στα πιο πολυσυζητημένα τραγούδια της εθνικής επιλογής.

Το «Sólo quiero más» είναι μια υπερ-πολιγλωσσική, κινηματογραφική μπαλάντα με στοιχεία δραματικού ποπ και θεατρικού ύφους. Ο τίτλος και μέρος των στίχων είναι στα ισπανικά ενώ γίνεται χρήση διαφόρων γλωσσών.

Η δομή του τραγουδιού αποτυπώνει έναν εσωτερικό διάλογο μεταξύ πόνου, χαράς και του ανθρώπινου πόθου για κάτι μεγαλύτερο από τα όρια που μας θέτει η καθημερινότητα. Οι στίχοι του αγγίζουν θέματα φιλοσοφικά, επιχειρώντας να συνδέσουν διαφορετικές κουλτούρες μέσα από τη μουσική.

Η νίκη κρίθηκε από 50% επιτροπής και 50% τηλεψήφων, με τον Lion Ceccah να συγκεντρώνει πάνω από 38.000 ψήφους κοινού, υπερδιπλάσιες από αυτές των αντιπάλων του, και να παίρνει τη νίκη.

Τα φαν community και ευρωπαϊκά μέσα σχολίασαν ότι το τραγούδι ξεχωρίζει για το θεατρικό του ύφος και τον πολυεπίπεδο χαρακτήρα του, με μερικούς κριτικούς να το θεωρούν ένα από τα πιο ενδιαφέροντα της φετινής Eurovision, ενώ άλλοι εκτιμούν ότι ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του μπορεί να το κάνει «διχαστικό» για κοινό και κριτές.

Η Λιθουανία θα εμφανιστεί στην 1η ημιτελική βραδιά της Eurovision 2026, στις 12 Μαΐου, με στόχο να ξεχωρίσει και να περάσει στον μεγάλο τελικό της 16ης Μαΐου στη Βιέννη.