Το Ισραήλ ανακοίνωσε τη συμμετοχή του για τη Eurovision, επιλέγοντας τον Noam Bettan με το τραγούδι «Michelle». Το κομμάτι παρουσιάστηκε επίσημα σε ειδική τηλεοπτική εκπομπή της δημόσιας τηλεόρασης Kan, επιβεβαιώνοντας την παρουσία της χώρας στον φετινό διαγωνισμό.

Ο Bettan αναδείχθηκε μέσα από τη διαδικασία επιλογής που χρησιμοποιεί η ισραηλινή τηλεόραση τα τελευταία χρόνια, ενώ το τραγούδι δημιουργήθηκε από ομάδα δημιουργών που επελέγη μετά από ανοιχτή πρόσκληση υποβολής τραγουδιών.

Ο Noam Bettan είναι ανερχόμενος τραγουδιστής της ισραηλινής ποπ σκηνής και έγινε γνωστός μέσα από τηλεοπτικά μουσικά προγράμματα και live εμφανίσεις. Η επιλογή του για τη Eurovision αποτελεί το μεγαλύτερο βήμα της καριέρας του μέχρι σήμερα.

Το «Michelle» είναι το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει τη χώρα στη σκηνή της Eurovision, με τους δημιουργούς να συνδυάζουν διαφορετικές γλωσσικές και μουσικές επιρροές. Η τελική παρουσίαση του κομματιού έγινε μαζί με το επίσημο video clip, σηματοδοτώντας την έναρξη της προετοιμασίας της ισραηλινής αποστολής για τον διαγωνισμό.

⚠️ Συζήτηση γύρω από τη συμμετοχή

Η παρουσία του Ισραήλ στον διαγωνισμό συζητείται έντονα τα τελευταία χρόνια λόγω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Παρά τις πολιτικές πιέσεις και τις εκκλήσεις από ορισμένους καλλιτέχνες και οργανισμούς για πιθανό αποκλεισμό της χώρας, η EBU μέχρι στιγμής έχει διατηρήσει τη θέση ότι η Eurovision είναι διαγωνισμός μεταξύ ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών και όχι κρατών.

Για τον λόγο αυτό, το Ισραήλ παραμένει κανονικά στη λίστα των συμμετεχόντων της φετινής διοργάνωσης.

Με τον Noam Bettan και το «Michelle», το Ισραήλ ετοιμάζεται για ακόμη μία συμμετοχή στη Eurovision, ελπίζοντας να συνεχίσει τη θετική πορεία που έχει καταγράψει τα τελευταία χρόνια στον διαγωνισμό. Το πώς θα υποδεχτεί το ευρωπαϊκό κοινό τη φετινή συμμετοχή θα φανεί τον Μάιο, όταν η σκηνή της Eurovision στη Βιέννη φιλοξενήσει τις εμφανίσεις των χωρών.

