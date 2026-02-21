Η Εσθονία “κλείδωσε” τη συμμετοχή της για τη Eurovision 2026 με έναν τίτλο που… μιλάει από μόνος του: οι Vanilla Ninja κέρδισαν τον εθνικό τελικό Eesti Laul 2026 και θα ταξιδέψουν στη Βιέννη με το «Too Epic To Be True».

Ο τελικός του Eesti Laul πραγματοποιήθηκε στην Unibet Arena στο Ταλίν, με 12 συμμετοχές, και το αποτέλεσμα βγήκε μέσα από δύο γύρους ψηφοφορίας (επιτροπή + κοινό, και στη συνέχεια υπερτελικός γύρος).

Το Eesti Laul είναι ο επίσημος τηλεοπτικός θεσμός της δημόσιας τηλεόρασης ERR για την επιλογή της εσθονικής συμμετοχής στη Eurovision. Στην πράξη, είναι το “εργοστάσιο” που κάθε χρόνο φιλτράρει τραγούδια, τα φέρνει στη σκηνή και καταλήγει σε έναν νικητή που παίρνει το εισιτήριο για τον διαγωνισμό.

Το τραγούδι και η πρώτη αίσθηση

Το «Too Epic To Be True» κινείται με ρυθμό έντονο. Δεν βασίζεται σε μια εύκολη, χορευτική συνταγή, αλλά σε ατμόσφαιρα, ένταση και ένα χτίσιμο που θέλει να σε τραβήξει, μέχρι να “ανοίξει” στην κορύφωση. Είναι από εκείνες τις συμμετοχές που στη Eurovision κερδίζουν ή χάνουν πολλά από το πώς θα στηθούν σκηνικά (κάμερες, φωτισμοί, κορύφωση, καθαρό αφήγημα σε 3 λεπτά).

Το τραγούδι έχει γραφτεί από τον Sven Lõhmus, όνομα γνωστό στο εσθονικό μουσικό σύστημα.

Με την επιλογή να έχει “κλειδώσει” από νωρίς, η Εσθονία έχει χρόνο να δουλέψει την τελική εκδοχή της εμφάνισης και να μετατρέψει την αίσθηση του Eesti Laul σε εικόνα Eurovision, μπροστά σε ένα πολύ πιο πλατύ κοινό

Για να έχετε την εικόνα της χρονιάς “με μια ματιά”, έχουμε συγκεντρώσει όλες τις εξελίξεις σε μία σελίδα: συμμετοχές ανά χώρα, εθνικοί τελικοί, ημερομηνίες και νέα.

https://musiccorner.gr/eurovision-2026-symmetoches-tragoydia-imerominies-nea/