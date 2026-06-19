Μία μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, συγκίνηση και αλληλεγγύη έζησαν τα Μέλη, οι φίλοι και οι υποστηρικτές του MDA Ελλάς, καθώς και το πολυπληθές κοινό που παρευρέθηκε την Τετάρτη 17 Ιουνίου στο Βεάκειο Θέατρο Πειραιά, στη φιλανθρωπική συναυλία που πραγματοποιήθηκε για την ενίσχυση του έργου του Σωματείου.

Ο σπουδαίος ερμηνευτής Μανώλης Μητσιάς, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του ελληνικού τραγουδιού, χάρισε στο κοινό μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα με τραγούδια που έχουν αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στην ιστορία της ελληνικής μουσικής. Με τη χαρακτηριστική του ερμηνευτική ευγένεια και το μοναδικό ηχόχρωμά του, ταξίδεψε τους θεατές σε σημαντικές στιγμές της πολυετούς καλλιτεχνικής του διαδρομής, προσφέροντας μια βραδιά γεμάτη αναμνήσεις, συναίσθημα και διαχρονικές μελωδίες.

Το κοινό σιγοτραγούδησε αγαπημένα τραγούδια κορυφαίων δημιουργών της χώρας μας, όπως ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Λουκιανός Κηλαηδόνης, ο Γιάννης Σπανός, ο Μάνος Χατζηδάκις και πολλοί ακόμη σπουδαίοι συνθέτες και στιχουργοί, σε ένα μουσικό οδοιπορικό που ανέδειξε τον πλούτο και τη διαχρονικότητα του ελληνικού τραγουδιού.

Στη σκηνή βρέθηκε και η εξαιρετική Βίκυ Καρατζόγλου, η οποία ξεχώρισε με την ερμηνευτική της ευαισθησία, τη σκηνική της παρουσία και το ιδιαίτερο καλλιτεχνικό της βάθος, κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα του κοινού. Παράλληλα, η σπουδαία ορχήστρα του Μανώλη Μητσιά συνέβαλε καθοριστικά στη δημιουργία μιας ατμόσφαιρας υψηλής αισθητικής, παρασύροντας τους θεατές σε ένα μουσικό ταξίδι.

Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του πιλοτικού προγράμματος “Υποστήριξη Kατ’ Oίκον” των Mελών του MDA Ελλάς με Πλάγια Μυατροφική Σκλήρυνση, (ALS). Μέσω του προγράμματος, το Σωματείο θα συνεχίσει να διασφαλίζει τις συνθήκες που προάγουν μια ζωή με ποιότητα και αξιοπρέπεια τόσο για τον ασθενή όσο και για την οικογένειά του, παρέχοντας σημαντικές υπηρεσίες για τη διαχείριση της πάθησης.

Όπως σημειώνει η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του MDA Ελλάς, κυρία Βάνα Λαβίδα: «Η συγκινητική ανταπόκριση του κόσμου σε αυτή τη μοναδική βραδιά μάς γεμίζει δύναμη και ελπίδα. Τα έσοδα της συναυλίας μας επιτρέπουν να συνεχίσουμε να στηρίζουμε μέσω του προγράμματος “Υποστήριξη Κατ’ Οίκον” τα Μέλη μας με ALS στην Αθήνα. Στόχος μας παραμένει να προσφέρουμε σε κάθε ασθενή και στην οικογένειά του τη φροντίδα, την αξιοπρέπεια και την ποιότητα ζωής που δικαιούνται μέσα στην καθημερινότητά τους.»

Λίγα λόγια για το MDA Ελλάς:

Το MDA Ελλάς ιδρύθηκε στην Αθήνα τον Ιανουάριο του 2000, με σκοπό να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης των Μελών του. Καταστατικός σκοπός του MDA είναι να προσφέρει στα Μέλη του, νέοι στην πλειοψηφία τους, δυνατότητες για την καλύτερη ένταξή τους και την ισότιμη συμμετοχή τους στην κοινωνία.

Οι Νευρομυϊκές Παθήσεις αφορούν σε παθήσεις, γενετικής κυρίως προέλευσης, που πλήττουν το μυϊκό σύστημα. Η σοβαρότητα και η κλινική εικόνα μεταξύ των παθήσεων διαφέρει. Πολλές οδηγούν στη χρήση αναπηρικού αμαξιδίου ενώ άλλες όχι. Σήμερα στο MDA Ελλάς είναι εγγεγραμμένες πανελλαδικά πάνω από 2000 οικογένειες, κάποιες εκ των οποίων έχουν πλέον του ενός Μέλους που ασθενεί.

Οι δράσεις του MDA Ελλάς υλοποιούνται χάρη στην ευαισθητοποίηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Για περισσότερες πληροφορίες: www.mdahellas.gr