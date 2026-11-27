Από τις μεγάλες πόλεις μέχρι έναν μοναχικό φάρο, από τις νυχτερινές διαδρομές μέχρι τις αναμνήσεις της παιδικής ηλικίας, ο Παύλος Παυλίδης συνεχίζει να αναζητά ιστορίες εκεί όπου η πραγματικότητα συναντά τη φαντασία. Η νέα του δισκογραφική δουλειά, «Πανσέληνος», κυκλοφορεί σήμερα 27 Νοεμβρίου 2026, από τη Fine! Records, ανοίγοντας ένα ακόμη κεφάλαιο στην πολύχρονη μουσική πορεία του.

Το άλμπουμ περιλαμβάνει 12 τραγούδια, αρκετά από τα οποία είχαν ήδη δώσει μια πρώτη εικόνα του δημιουργικού του κόσμου τους προηγούμενους μήνες. Την παραγωγή υπογράφουν από κοινού ο Παύλος Παυλίδης και ο Χρήστος Λαϊνάς, ενώ το εξώφυλλο έχει σχεδιάσει ο εικαστικός Στέφανος Ρόκος, συνεχίζοντας τη δημιουργική του σχέση με τον τραγουδοποιό.

Η αρχή αυτής της διαδρομής έγινε την άνοιξη, με την κυκλοφορία του τραγουδιού «Πανσέληνος». Ένα κομμάτι γεμάτο ποιητικές εικόνες, που μιλά για την ανθρώπινη δοκιμασία και την ανάγκη να διασχίσουμε τις σκοτεινότερες πλευρές της ύπαρξής μας, αναζητώντας το φως.

Ακολούθησε το «Πόσο Ακόμη», με έναν πιο άμεσο και κοινωνικά φορτισμένο λόγο, ενώ τον Σεπτέμβριο ο Παυλίδης παρουσίασε μαζί δύο ακόμη τραγούδια, τα «Στις Μεγάλες Πόλεις» και «Στον Φάρο».

Το πρώτο στρέφει το βλέμμα στον άνθρωπο της σύγχρονης μεγαλούπολης. Πίσω από τις εικόνες της καθημερινότητας και τις προσωπικές διαδρομές διακρίνεται μια ανησυχία για όσα συμβαίνουν γύρω μας, μια αίσθηση ότι κάτι πλησιάζει και δεν μπορεί πλέον να αγνοηθεί.

Στον αντίποδα, το «Στον Φάρο» μεταφέρει τον ακροατή μακριά από την πόλη, σ’ ένα απομονωμένο θαλασσινό τοπίο. Ο ήχος των κυμάτων και των γλάρων εισάγει μια αφήγηση προσμονής, μοναξιάς και αναζήτησης μιας συνάντησης που μοιάζει να έχει καθοριστική σημασία.

Αυτές οι διαφορετικές εικόνες συναντιούνται πλέον στην ολοκληρωμένη «Πανσέληνο».

Ανάμεσα στις συνθέσεις του δίσκου βρίσκεται και το «Μικρό παιδί», τρίτο κατά σειρά τραγούδι του άλμπουμ. Μαζί με τίτλους όπως «Κυψέλη», «Υπέροχες Μέρες», «Παράθυρα», «Νάιτ Κλάμπινγκ», «Σίτυ Ράιτ» και «Δεν Θυμάμαι», προσθέτει νέες στάσεις σ’ αυτή τη μουσική διαδρομή.

Η σχέση του Παύλου Παυλίδη με τις εικόνες της πόλης, τη μνήμη, τη νύχτα και τα πρόσωπα που συναντά κανείς στις πιο απρόβλεπτες διαδρομές δεν είναι καινούργια. Αποτελεί ένα από τα σταθερά χαρακτηριστικά της τραγουδοποιίας του, ήδη από την εποχή των Ξύλινων Σπαθιών.

Στη μετέπειτα προσωπική πορεία του, μέσα από τους B-Movies, τους Hotel Alaska και τις νεότερες συνεργασίες του, ο δημιουργός συνέχισε να μετακινείται μουσικά, χωρίς να εγκαταλείπει αυτόν τον ιδιαίτερο αφηγηματικό τρόπο.

Το «Μπρανκαλεόνε» του 2024 είχε φανερώσει ακόμη περισσότερο την έλξη του προς τον ηλεκτρονικό ήχο και τις ρυθμικές αναζητήσεις, ενώ η «Πανσέληνος» έρχεται να συνεχίσει αυτή την περίοδο δημιουργικής δραστηριότητας.

Οι νέες συνθέσεις είχαν αρχίσει να βρίσκουν θέση και στις ζωντανές εμφανίσεις του πριν από την επίσημη κυκλοφορία του άλμπουμ. Το κοινό πήρε μια πρώτη γεύση στη μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία του στο Release Athens, αλλά και στις εμφανίσεις που ακολούθησαν.

Τώρα, η «Πανσέληνος» παρουσιάζεται ολοκληρωμένη, επιτρέποντας στα τραγούδια να ακουστούν όχι ως μεμονωμένες κυκλοφορίες, αλλά ως μέρη της ίδιας δισκογραφικής δουλειάς.

Και για έναν δημιουργό που εξακολουθεί να ανακαλύπτει ιστορίες πίσω από τις πιο συνηθισμένες εικόνες, μια πανσέληνος αρκεί ίσως για να φωτίσει όσα την ημέρα περνούν απαρατήρητα…