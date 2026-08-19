Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά αφιερωμένη στα αξέχαστα ντουέτα του ελληνικού κινηματογράφου. Μια βραδιά που μοιάζει με παλιά ελληνική ταινία …αλλά παίζεται ζωντανά!

Η Μιρέλα Πάχου και ο Αδάμ Τσαρούχης συναντιούνται επί σκηνής και ανοίγουν ένα μουσικό παράθυρο στο παρελθόν, εκεί όπου το τραγούδι συναντούσε τον κινηματογράφο και οι μελωδίες γίνονταν ιστορίες ζωής.

Μέσα από τα θρυλικά ντουέτα του ελληνικού σινεμά και τραγούδια από την προσωπική τους δισκογραφία, μας προσκαλούν σε μια κοινή εμπειρία τραγουδιού και μνήμης.

Με συνοδοιπόρους σπουδαίους μουσικούς, δημιουργούν μια ατμόσφαιρα που θυμίζει παλιό θερινό σινεμά, γεμάτη εικόνες, συναισθήματα και ήχους άλλων εποχών.

Η Μιρέλα έχει συνεργαστεί, δισκογραφικά και επί σκηνής, με σπουδαίους Έλληνες καλλιτέχνες, όπως: Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, Διονύσης Σαββόπουλος, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιάννης Κότσιρας, Νίκος Πορτοκάλογλου, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Καζούλης και πολλούς άλλους.

Ο Αδάμ έχει συνεργαστεί, δισκογραφικά και επί σκηνής, με σπουδαίους Έλληνες καλλιτέχνες όπως: Φωτεινή Δάρρα, Αλκίνοος Ιωαννίδης, Μίμης Πλέσσας, Μαρινέλλα, Δημήτρης Παπαδημητρίου, Γιάννης Μαρκόπουλος και πολλούς άλλους.

Δύο ξεχωριστές φωνές, με πλούσια καλλιτεχνική διαδρομή και σημαντικές συνεργασίες, ενώνονται για να μας θυμίσουν πως κάποια τραγούδια δεν παλιώνουν ποτέ — απλώς περιμένουν να τα ξανατραγουδήσουμε.

Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου

Οι πόρτες ανοίγουν: 20:00

Ώρα έναρξης: 21:00

Ταράτσα Λαμπέτη – Θερινή Σκηνή Γ. Λεμπέση

Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106

τηλέφωνο: 211 1000 365

Τιμές εισιτηρίων:

VIP 20€ , Α’ ΖΩΝΗ 17€, Β’ ΖΩΝΗ 15€

Φοιτητικό, Ανέργων, Παιδικό (έως 12 ετών), ΑΜΕΑ (χωρίς αμαξίδιο) : 13€ στη Β’ Ζώνη

Προπώληση εισιτηρίων: more.com