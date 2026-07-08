Ο Πάνος Κατσιμίχας επιστρέφει με ένα νέο τραγούδι που έχει τον τίτλο «Η Νάνσυ έχει γενέθλια», συνεχίζοντας μια ιδιαίτερα δραστήρια δημιουργική περίοδο, με νέες κυκλοφορίες που κρατούν ανοιχτό τον διάλογό του με το σήμερα.

Στο «Η Νάνσυ έχει γενέθλια», ο Πάνος Κατσιμίχας υπογράφει τους στίχους και τη μουσική, ενώ αναλαμβάνει και την ερμηνεία, την ενορχήστρωση και την παραγωγή. Το τραγούδι κινείται σε γνώριμο αφηγηματικό ύφος, με εικόνες νυχτερινής διαδρομής, κινηματογραφική ατμόσφαιρα και μια τρυφερή ευχή να διατρέχει τους στίχους του.

Η «Νάνσυ» του τραγουδιού μοιάζει να ζει μια βραδιά που ισορροπεί ανάμεσα στο όνειρο και την πραγματικότητα. Μια γιορτή, ένας δρόμος, ένα αμάξι που κυλάει μέσα στη νύχτα, μια αίσθηση ελευθερίας και η επιθυμία να την αγαπήσουν όπως ευχήθηκε. Ο Κατσιμίχας στήνει έναν μικρό μουσικό κόσμο, όπου η απλότητα της στιγμής αποκτά σχεδόν κινηματογραφική λάμψη.

Στην ακουστική και ηλεκτρική κιθάρα συμμετέχει ο Λευτέρης Βαλασέλλης, ενώ την ηχογράφηση, τη μίξη και τον προγραμματισμό υπογράφει ο Σωτήρης Παπαδόπουλος.

Το «Η Νάνσυ έχει γενέθλια» κυκλοφορεί μέσα από την Protasis Music.

Μες στη νύχτα οδηγείς, το αμάξι κυλάει αθόρυβα

Απόψε γιορτάζεις

Μ’ ένα ιπτάμενο χαλί στην αγάπη πετάς τραγουδώντας

Ό,τι παίζουν οι σταθμοί

Μέσα στα λυτά σου τα μαλλιά

Παίζουν μαϊστράλια τρελά

Ενα όνειρο απόψε η αγάπη

Και σε πήρε αγκαλιά της μαζί

Ενα όνειρο να σε σκεπάζει

Πάντα ευτυχισμένη, πάντα όμορφη

Sunset Boulevard

Πάντα όμορφη

Πάντα ευτυχισμένη, πάντα όμορφη

Μακάρι να σε αγαπήσουνε έτσι όπως ευχήθηκες

Μακάρι να σε αγαπήσουνε έτσι όπως ευχήθηες

Σαν ταινία του Χόλυγουντ μοιάζει

Στο μυαλό σου η νύχτα αυτή

Ενα όνειρο να σε σκεπάζει

Πάντα ευτυχισμένη, πάντα όμορφη

Sunset Boulevard

πάντα όμορφη

Πάντα ευτυχισμένη, πάντα όμορφη….