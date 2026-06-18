Ο Σταύρος Σιόλας και η Μαρίζα Ρίζου ενώνουν τις φωνές τους στο νέο τραγούδι «Μην Ακούς Τι Σου Λέω», που μόλις κυκλοφόρησε μαζί με το επίσημο music video του.

Πρόκειται για την πρώτη δισκογραφική συνάντηση των δύο καλλιτεχνών, σε ένα τραγούδι με έντονη συναισθηματική ατμόσφαιρα, που μιλά για τον ανεκπλήρωτο έρωτα, τη μνήμη και όλα όσα μένουν ανάμεσα σε αυτά που νιώσαμε και σε αυτά που δεν ζήσαμε ποτέ.

Τη μουσική υπογράφει ο Σταύρος Σιόλας, ενώ τους στίχους συνυπογράφουν ο ίδιος και η Μαρίττα Αλημίση. Το music video σκηνοθέτησε ο Κωστής Εμμανουηλίδης.

Το «Μην Ακούς Τι Σου Λέω» κυκλοφορεί από την ANIMA by Stay Independent και είναι διαθέσιμο στις ψηφιακές πλατφόρμες.

Μουσική: Σταύρος Σιόλας

Στίχοι: Μαρίτα Αλημίση, Σταύρος Σιόλας

Ερμηνεία: Μαρίζα Ρίζου, Σταύρος Σιόλας

Programming,πιάνο: Σταύρος Σιόλας

Κιθάρα ακουστική, ηλεκτρική, μπάσο, ηχοληψία,μίξη: Κώστας Παρίσσης

Πνευστά: Αλέξης Στενάκης

Βιολί,βιόλα: Μάριος Παπούλιας

Τύμπανα: Φοίβος Άνθης

Μην ακούς τι σου λέω

ξέρω μόνο να κλαίω

βιβλία αφήνω συχνά στη μέση

γιατί έτσι μ’ αρέσει

αλλάζω έπιπλα και ρόλους

φέρνω στα μετρά μου όλους

τους λέω από όλα τα ακριβά του κόσμου

θέλω να είσαι δικός μου

τους λέω πως είσαι δικός μου

Είμαι εντάξει

μην ακούς τι σου λέω

έχω αλλάξει

δε λυπάμαι δεν κλαίω

Είμαι εντάξει

μακριά σου πια έχω πετάξει

και μπορώ να το λέω

Μην ακούς τι σου λέω

ξέρω μόνο να κλαίω

χάνω το αμάξι συχνά στους δρόμους

γέρνω σ’ άβολους ώμους

κλειδώνομαι έξω απ’ το σπίτι

κοιμάμαι με ένα σπουργίτι

του λέω από όλα τα ακριβά του κόσμου

θέλω να σ’ ο άνθρωπος μου

του λέω πως είσαι ο άνθρωπός μου

Είμαι εντάξει

μην ακούς τι σου λέω

έχω αλλάξει

δε λυπάμαι δεν κλαίω

είμαι εντάξει

μακριά σου πια έχω πετάξει

και μπορώ να το λέω

όμως ξέρω σ’ άλλο σύμπαν σ άλλη γη

κάπου υπάρχουμε οι δυο μαζί

όμως ξέρω σ’ άλλο σύμπαν σ’ άλλη γη

πέφτουν τα άστρα πάνω μας βροχή

Είμαι εντάξει

μην ακούς τι σου λέω

έχω αλλάξει

δε λυπάμαι δεν κλαίω

είμαι εντάξει

όσους ρόλους και αν παίξω

έχω χάσει δε φοβάμαι το λέω