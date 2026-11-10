Η Βασιλική Μιχαλοπούλου επιστρέφει στη σκηνή του Σταυρού του Νότου Club με ανανεωμένη μπάντα, νέο υλικό και τραγούδια από τη μέχρι τώρα πορεία της.

Στο επίκεντρο της νέας εμφάνισης βρίσκεται και το πρόσφατο «Δεν θέλω να σε ξαναδώ», το ντουέτο της με τον σταθερό συνεργάτη της Γιώργο Καψάσκη, ο οποίος υπογράφει τη μουσική και τους στίχους των τραγουδιών της δισκογραφίας της. Το single λειτουργεί ως προπομπός για το δεύτερο προσωπικό album που ετοιμάζει αυτή την περίοδο.

Η νέα δισκογραφική δουλειά αποτελεί το επόμενο βήμα μετά τα «Ενδεχόμενα», ενώ η παραγωγή της συγχρηματοδοτείται από τον Οργανισμό Ερατώ, μετά τη διάκριση της Βασιλικής Μιχαλοπούλου στον σχετικό διαγωνισμό χορηγιών.

Το περασμένο καλοκαίρι συμμετείχε στα φεστιβάλ της Ελάτειας και του Μεσολογγίου, αλλά και σε συναυλίες-αφιερώματα στον Γιάννη Σπανό, μαζί με καλλιτέχνες όπως η Τάνια Τσανακλίδου, η Γιώτα Νέγκα και ο Κώστας Τριανταφυλλίδης. Παράλληλα, συμμετείχε στον τελευταίο δίσκο του Πάνου Βλάχου με το τραγούδι «Σακάκι», σε μουσική του ίδιου και στίχους της Βίκυς Χύτα.

Το πρώτο προσωπικό της album, «Ενδεχόμενα», κυκλοφόρησε από τη MINOS EMI με τραγούδια σε στίχους και μουσική του Γιώργου Καψάσκη. Από εκεί ξεχώρισαν, μεταξύ άλλων, τα «Ενδεχόμενα», «Είναι κρίμα» και «Μόνο εσένα έχω».

Μαζί της στη σκηνή θα βρίσκονται ο Τάσος Γιαννούτσος στην κιθάρα, ο Γιώργος Κάστανος στο σαξόφωνο, ο Αλέξης Νασσάτι στο μπάσο, ο Στέλιος Φραγκούς στα πλήκτρα και ο Χρήστος Χλιούρας στα τύμπανα.

Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2026

Πόρτες: 21:30

Ώρα: 22:00 Σταυρός του Νότου Club

Φραντζή & Θαρύπου 35, Νέος Κόσμος Τιμή εισιτηρίου: 14€ (όρθιοι)

Κρατήσεις για καθήμενους: 210 9226975 Προπώληση: more.com