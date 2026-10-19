Η Βασιλική Μιχαλοπούλου και ο Γιώργος Καψάσκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Δεν θέλω να σε ξαναδώ», σε μια ξεχωριστή στιγμή της σταθερής καλλιτεχνικής τους συνεργασίας, καθώς για πρώτη φορά ενώνουν τις φωνές τους σε ένα ντουέτο.

Η Βασιλική ερμηνεύει και ο Γιώργος υπογράφει το τραγούδι, συνεχίζοντας μια δημιουργική σχέση που έχει αποκτήσει τη δική της ταυτότητα μέσα από τις μέχρι σήμερα συνεργασίες τους. Την ενορχήστρωση υπογράφει ο Δημήτρης Σιάμπος, σταθερό μέλος της δημιουργικής τους ομάδας, αποτυπώνοντας τον κοινό μουσικό τους κόσμο.

Η παραγωγή του τραγουδιού συγχρηματοδοτήθηκε από τον Οργανισμό Ερατώ, στο πλαίσιο της διάκρισης της Βασιλικής Μιχαλοπούλου, η οποία κατέκτησε μία από τις τρεις πρώτες θέσεις στον διαγωνισμό που διοργανώνει ο Οργανισμός, χρηματοδοτώντας την δισκογραφική δουλειά νέων καλλιτεχνών.

Παράλληλα, οι δύο καλλιτέχνες βρίσκονται σε δημιουργική προετοιμασία για τον δεύτερο δίσκο της Βασιλικής Μιχαλόπουλου, συνεχίζοντας τη συνεργασία τους με νέα τραγούδια και νέες μουσικές προτάσεις.

Ένα νέο τραγούδι, μια πρώτη κοινή ερμηνεία και η συνέχεια μιας καλλιτεχνικής διαδρομής που χτίζεται σταθερά, μέσα από τη μουσική και τη δημιουργία.

Μουσική – Στίχοι | Γιώργος Καψάσκης

Παραγωγή – Ενορχήστρωση | Δημήτρης Σιάμπος

Ακουστική & ηλεκτρική κιθάρα, κρουστά | Δημήτρης Σιάμπος

Βιολί | Δημήτρης Γάσιας

Τρομπέτα | Νίκος Σαμαράς

Ηχοληψία – Μίξη | Σωτήρης Ζιλιασκόπουλος

Mastering | Απόστολος Σιώπης

Φωτογραφία | Μαρίζα Καψαμπέλη

Artwork | Δημήτρης Παναγιωτακόπουλος

Το “Δεν θέλω να σε ξαναδώ” κυκλοφορεί σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και streaming υπηρεσίες από την MINOS EMI, a Universal Music Company.